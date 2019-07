Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Moncler ha terminato il primo semestre con risultati in crescita. I ricavi consolidati ammontano a 570,2 milioni, +13% a tassi di cambio costanti e +16% a tassi correnti, rispetto ai 493,5 milioni del primo semestre 2018. L’Ebitda rettificato, arrivato ai 143,6 milioni, si confronta con i 123,9 milioni del primo semestre 2018. L’utile netto ammonta a 71,3 milioni, in crescita del 16%, rispetto ai 61,6 milioni del primo semestre 2018. Notizia disponibile agli abbonati websim

Unicredit presenta diverse novità. La prima consiste nella cessione di un portafoglio di crediti deteriorati del valore nominale di 1,1 miliardi di euro, operazione in linea con la strategia di contenimento del rischio annunciata in precedenza. La seconda riguarda Goldman Sachs, che ha rafforzato il giudizio Buy assegnato alla banca, alzando il target price a 17,50 euro da 16,90 euro.

Tamburi Investment Partners, investment e merchant bank indipendente e diversificata, ha acquisto la quota detenuta da Whirlpool Emea in Elica. Le azioni sono pari al 12,57% del capitale, per un totale di 15,9 milioni di euro (media di 2 euro ad azione). In aggiunta, ha acquistato la totalità delle azioni proprie di Elica, raggiungendo il 14,6% del capitale, per un investimento di 18,5 milioni.

CleanBnB, società che si occupa della gestione degli affitti brevi, è sbarcata in Borsa sul segmento AIM Italia. La quotazione giunge a seguito di un solido percorso di crescita, che ha visto CleanBnB raggiungere progressivamente diversi obiettivi. Nel corso del tempo, ha incrementato il fatturato, passando da 15,7mila euro nel 2016 alla cifra di 1,5 milioni nel 2018. Con l'ammissione in Borsa, la società punta ad espandersi sia in Italia che all'estero .