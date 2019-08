Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Mondadori ha finalizzato la cessione della controllata Mondadori France a Reworld Media. Contestualmente, ha provveduto a rimborsare interamente la linea di credito B da 100 milioni di euro sottoscritta lo scorso 22 dicembre 2017. La notizia è positiva. Con questa operazione, Mondadori prosegue il percorso di focalizzazione sull’area Libri, che dovrebbe realizzarsi anche attraverso linee esterne. Per approfondire clicca qui

Fiera Milano, principale società fieristica in Italia, sotto i riflettori. Dopo i conti semestrali, la società ha alzato il target sull'Ebitda. Le aree di business si sono presentate tutte in crescita rispetto al 2017, periodo comparabile per calendario fieristico. C'è stato inoltre un sensibile miglioramento della performace commerciale. Questi fattori hanno portato ad una forte generazione di cassa .

Neodecortech, leader italiano nella produzione di carte decorative, presenterà la domanda di ammissione sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR ove ne ricorrano i presupposti, organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'approvazione all'operazione è stata data dall'assemblea degli azionisti.

Banca Sistema ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in crescita del 17% anno su anno, a 7,6 milioni di euro, cifra che tiene in considerazione l'incorporazione di Atlantide. Nel semestre, il margine d'interesse segna un incremento del 6% a 34,5 milioni di euro. L'attività caratteristica, quella del factoring, registra una crescita del 25% dell'ammontare complessivo dei crediti ceduti, a 1,414 miliardi di euro.

Digital Bros, gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi, ha raggiunto con il videogioco Portal Knights un importante traguardo sul mercato cinese. Le versioni per PC e per Mobile di Portal Knights, localizzate e adattate nei contenuti per il pubblico cinese, hanno raggiunto oltre un milione di copie vendute nella regione che comprende la Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan.