Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Nexi fornisce servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e Pubblica Amministrazione. La società ha integrato la propria piattaforma di bonifico istantaneo con il nuovo servizio paneuropeo di regolamento per gli instant payments, gestito dalla BCE per l’Eurozona (TIPS). Per prima in Italia, Nexi offre alle banche partner la possibilità di connettersi agli istituti di credito di 34 Paesi, permettendo i bonifici istantanei europei. Notizia positiva, riportata lo scorso 2 agosto dalla stampa. Per approfondire clicca qui

Saipem opera nel settore delle prestazioni di servizi per il settore petrolifero. TechnipFMC, azienda multinazionale dell'ingegneria petrolifera e gasiera, ha annunciato un piano per separarsi in due società indipendenti e quotate. L’operazione riporta l’attenzione su fusioni e acquisizioni nel settore. Nel caso di Saipem, il focus rimane su un’eventuale vendita o alleanza nel segmento Drilling (servizi legati alle perforazioni), con le due divisioni E&C Offshore e Onshore che rimangono principali.Notizia disponibile agli abbonati Websim

Coima Res è una compagnia di investimento immobiliare. Il Sole24Ore ha illustrato le operazioni immobiliari concluse in Italia nelle ultime 5 settimane da investitori stranieri, come Goldman Sachs, JP Morgan, Invesco, Allianz. Complessivamente, si tratta di 1,5 miliardi di euro. Milano è ancora ai vertici, ma alcuni affari sono segnalati anche nel resto d'Italia. Si ricorda che Coima Res concentra le proprie attività nel campo degli uffici e nel capoluogo lombardo. Per approfondire clicca qui

Tamburi Investment Partners è un investment e merchant bank indipendente e diversificata. Knotel, attiva nella fornitura di uffici in condivisione, è entrata nell’alveo delle società “unicorno”, espressione riferita alle aziende dal valore di almeno 1 miliardo di dollari. Un risultato ottenuto dopo la raccolta di 560 milioni di dollari. Tamburi ha investito circa 30 milioni di euro in Talent Garden, che offre spazi di lavoro in condivisione. Per approfondire clicca qui