Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Tps, leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico, ha chiuso il semestre con una crescita a doppia cifra dei principali dati di bilancio. I ricavi sono stati pari a 16,5 milioni, in rialzo del 68% rispetto al primo semestre 2018. L’Ebitda ammonta a 2,7 milioni di euro, +33% su base annua. L’utile netto rettificato è arrivato a 1,1 milioni, e presenta una crescita del 10%. Per approfondire clicca qui

MailUp, gruppo attivo nel campo del marketing technology, ha chiuso la prima parte del 2019 con ricavi pari a 29,31 milioni di euro, in crescita del 63% su base annua. I ricavi esteri sono stati pari a 13,38 milioni, +71% rispetto al 30 giugno 2018. Il segmento che ha visto una maggiore crescita è stato quello degli Sms, +71,1%, seguito dalle Email +21,6%. Per approfondire clicca qui

Falck Renewables è un gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile. Secondo Il Sole24Ore, il M5S starebbe lavorando ad un piano da 44 miliardi di euro per la riconversione energetica, con particolare riguardo alle energie rinnovabili, la prevenzione del dissesto idrogeologico, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’economia circolare. Per approfondire clicca qui

Wiit è un operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR.In seguito ai risultati positivi del primo semestre, Banca Imi ha rafforzato il giudizio Buy, alzando il prezzo obiettivo a 74,10 euro da 64,90 euro. Wiit ha archiviato il semestre con ricavi pari a 14,8 milioni, +38% su base annua (10,7 milioni di euro nel primo semestre 2018). L’incremento organico, al netto delle operazioni straordinarie, è stato pari al 10%. Per approfondire clicca qui