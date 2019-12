Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Unicredit sotto i riflettori. Tutte le banche sono bene intonate grazie alla risalita dei rendimenti di mercato in corso da qualche mese. L'indice Ftse del comparto italiano è arrivato ai massimi degli ultimi 15 mesi. Da inizio 2019, Unicredit guadagna il +35% e si appresta a chiudere l'anno migliore dal 2013. Bloomberg registra sul titolo Unicredit 24 Buy, 4 Neutral, nessun Sell. Target medio 15,10 euro. Clicca qui per approfondire

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, ha rinnovato il contratto pluriennale con Alcantara dal valore complessivo di 8,5 milioni di euro. Alcantara ha siglato l’accordo per tutti i servizi di Private Cloud e di Business Continuity dei sistemi SAP, dei sistemi applicativi a supporto del ciclo produttivo continuo in H24, fino ai servizi di Application Management SAP e di Digital Process Outsourcing. Clicca qui per approfondire

Abitare In, sviluppatore immobiliare attivo a Milano, ha approvato i dati di bilancio consolidati al 30 settembre 2019, che presentano ricavi pari a 44,6 milioni di euro (49 milioni la cifra nello stesso periodo dello scorso anno). L’Ebt ammonta a 9,4 milioni di euro (3,7 milioni nei primi nove mesi del 2018), +158% su base annua. L’utile netto ha raggiunto la cifra di 6,4 milioni, interamente di spettanza del gruppo (2,6 milioni al 30 settembre 2018). Clicca qui per approfondire

Coima Res, società immobiliare quotata, nel corso del 2019 ha lavorato per ottenere un portafoglio solido e diversificato, che si concentra per il 90% a Milano, città che traina il mercato immobiliare italiano, e nel segmento uffici (85%). È quanto emerge dalla lettera dell’amministratore delegato, Manfredi Catella: “Siamo posizionati strategicamente sul segmento del mercato immobiliare italiano più ampio, liquido e trasparente, aspetto che riteniamo premiante nell’attuale contesto macroeconomico”. Clicca qui per approfondire

UBI banca ha portato a termine la cartolarizzazione di un portafoglio composto da mutui residenziali per un valore nominale pari a circa 858 milioni di euro. L’operazione comporterà una perdita netta pari a 20,8 milioni di euro, che verrà contabilizzata nel quarto trimestre, mentre sul fronte capitale avrà un impatto positivo per circa 10 punti base. Clicca qui per approfondire