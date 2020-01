Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

A2A sotto i riflettori. Nell’intervista rilasciata a IlSole24Ore, il presidente di A2A, Giovanni Valotti, ha parlato della strategia di aggregazione. Il Gruppo è concentrato su potenziali operazioni con AEB (Ambiente Energia Brianza) e AGSM Verona - AIM Vicenza. La nuova Multiutility del Triveneto potrebbe raggiungere un Ebitda di circa 200 milioni nel 2024. Clicca qui per approfondire

Abitare In, sviluppatore immobiliare, ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di una nuova area di Milano ubicata a Sud dello Scalo di Porta Romana. Il corrispettivo ammonta a 16,1 milioni di euro. Il contratto prevede che Abitare In subentri nella società acquirente ai procedimenti di bonifica in corso. Clicca qui per approfondire

Digital Bros, gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi, acquisterà tutte le attività di Starbreeze AB detenute da Smilegate Holdings, al prezzo di 19,2 milioni di euro. Le attività hanno un controvalore nominale di 36 milioni di euro. Con l’acquisto, Digital Bros potrebbe diventare il primo azionista di Starbreeze AB, arrivando a detenere il 30,18% del capitale sociale. Clicca qui per approfondire

Giglio Group, società attiva nel campo del commercio elettronico, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata Ibox. L’operazione ha l’obiettivo di semplificare la struttura societaria, ridurre i costi di gestione delle controllate e accentrare parte del business nella società capogruppo. Clicca qui per approfondire

Coima Res, società immobiliare specializzata nel segmento uffici con un portafoglio concentrato a Milano, ha perfezionato la cessione della prima tranche di 8 filiali bancarie per un valore di 13,1 milioni di euro. L’operazione fa parte del progetto di cessione di 11 filiali bancarie dal valore complessivo di 23,5 milioni di euro, già annunciato al mercato nel novembre 2019. Per approfondire clicca qui