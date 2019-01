Affari a Piazza Affari, i titoli 'caldi': Coima Res, MailUp, Snam e...

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, si metteranno in luce in Borsa.

Coima Res, compagnia di investimento immobiliare attiva soprattutto a Milano nel segmento uffici, e concentrata nella zona di Porta Nuova, ha ricevuto un parere positivo da Mediobanca. Quest'ultima ha dichiarato che Coima Res è la migliore opportunità sul listino milanese nel settore immobiliare. Le prospettive di mercato rimangono favorevoli, grazie alla forte domanda internazionale e alla scarsità di prodotti di buona qualità.

MailUp, gruppo attivo nel campo del marketing technology, è un titolo da monitorare con attenzione. A seguito della pubblicazione degli ultimi risultati trimestrali, Ubi Banca ha confermato il giudizio Buy (comprare ndr), portando il target price a 3,72 euro da 3,63 euro. L'upside, ovvero il potenziale di crescita del titolo, è pari a circa il 48,2%.

Digital Bros sotto i riflettori. Il fatturato degli sviluppatori italiani di videogame nel 2018 è stato pari a 60 milioni, in crescita dai 40 del 2016. Lo svela l'ultimo censimento realizzato per l'Aesvi, associazione del settore. Un contesto positivo per la società, anche perché Milano, dove ha sede il gruppo, è la capitale del settore dei videogiochi con il 23% degli operatori di sviluppo presenti sul territorio.

Snam ha ricevuto un giudizio positivo da Banco Santander, che ha alzato la raccomandazione a Buy da Hold, con target che passa a 4,50 euro da 4,10 euro. Inoltre, secondo quanto emerge dalle rilevazioni della Consob, l'imprenditore delle ceramiche, Romano Minozzi, si è portato al 6,023% del capitale di Snam dal 5,748% di aprile.

Restart, compagnia di investimento immobiliare, che ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio edilizio con approccio opportunistico, ha nominato Giovanni Magnotta come direttore operativo (COO) e Chief Investment Officer (CIO). In conformità al codice di autodisciplina delle società quotate, ha costituito anche tre comitati interni.