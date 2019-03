Affari a Piazza Affari: quali sono i 5 titoli della settimana?

Affari in Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza questa settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, si metteranno in luce in Borsa.

Cerved, primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, ha ricevuto una manifestazione di interesse non vincolante da Advent. La società di private equity Usa sta valutando un’offerta da 1,8 miliardi di euro per l’acquisizione dell’istituto. Ma non è tutto. JPMorgan e Mediobanca hanno ribadito il giudizio Outperform con target 10 euro e il giudizio Overweight, con target a 10,50 euro. Per approfondire clicca qui

Intesa Sanpaolo starebbe studiando la cessione di 10 miliardi di euro di crediti deteriorati con il coinvolgimento di Prelios. Lo ha riportato Il Messaggero. Sulla banca gravano 36,4 miliardi di crediti problematici lordi, di cui 14,2 miliardi sono inadempienze probabili (UtP) coperte al 36% (dal 28% di fine 2017). Notizia disponibile agli abbonati Websim

First Capital, gruppo di partecipazione finanziaria specializzato in investimenti in Public Equity e di Private Equity, è un titolo da monitorare con attenzione. Alcune società nel portafoglio First Capital si sono distinte in questi giorni. Si tratta di Bomi, verso la quale è stata lanciata un’Opa, Tinexta (+40% da inizio anno) e Intred (+12% da inizio anno ed oltre il +50% sul prezzo di IPO). Leggi l’articolo su Websimaction

MolMed, biotech company focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie geniche e cellulari (note anche come Car-T) per la cura di cancro e malattie rare, ha annunciato il rinnovo della collaborazione, avviata a marzo 2016, con Genenta Science. In particolare, quest’ultima ha affidato a MolMed la fornitura esclusiva di medicinale da utilizzare nell’ambito delle sperimentazioni cliniche sull’uomo. Clicca qui per approfondire

Falck Renewables, gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha chiuso il 2018 con ricavi in aumento a 335,9 milioni di euro (+16,4%) rispetto a 288,6 milioni dell’esercizio 2017. L’Ebitda è cresciuto a 191,5 milioni di euro (+28,2%, 149,4 milioni nel 2017). Anche il risultato netto è in aumento a 44,2 milioni di euro rispetto ai 19,8 milioni di euro dell’esercizio 2017 (+123%). Per visualizzare tutto il contenuto clicca qui