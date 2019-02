Affari in Piazza Affari, ecco i 5 titoli lombardi in evidenza

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, si metteranno in luce in Borsa.

Cerved, primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, ha chiuso un accordo vincolante con l’istituto greco Eurobank. Il contratto prevede lo sviluppo di una partnership di lungo periodo per la gestione dei crediti relativi ad attività immobiliari. La società acquisirà l’intero capitale sociale di Eurobank Property Service. Per approfondire clicca qui

Tinexta, ex Tecnoinvestimenti, gruppo che offre soluzioni nei campi dell’identità digitale, del credit information dell’innovazione e del marketing, stima per il 2019 ricavi superiori a 250 milioni e una crescita dell’EBITDA tra il 7% e il 10%. Per il 2021 attende ricavi superiori ai 290 milioni e una crescita dell’EBITDA più che proporzionale rispetto ai ricavi. Leggi l’articolo su Websimaction

Bomi Italia, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute, ha rinnovato per 3 anni la collaborazione in Colombia con Medtronic Plc, azienda attiva nella ricerca, progettazione e produzione di dispositivi medici e forniture che migliorano la salute di milioni di pazienti in tutto il mondo. Clicca qui per approfondire

Saipem, società petrolifera, si è aggiudicata un nuovo contratto per il progetto assegnato da ExxonMobil in Vietnam. L’accordo ha un valore limitato, ma rafforza la collaborazione con ExxonMobil e potrebbe posizionare bene la società in fase di aggiudicazione di altri contratti di ingegneria e costruzione. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Unicredit è un titolo da monitorare con attenzione. Secondo Alessandro Mazzucco, presidente di Fondazione Cariverona, l'ad della banca punta a realizzare un'operazione di aggregazione internazionale guardando alla Francia, alla Spagna e all’Inghilterra. Unicredit annuncerà i conti 2018 il prossimo 7 febbraio. Per il consensus, il gruppo dovrebbe chiudere il 2018 con un utile netto a 2,873 miliardi di euro. Notizia disponibile agli abbonati Websim