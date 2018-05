Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le cinque azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato

RENO DE MEDICI, primo produttore italiano e secondo europeo di cartoncino ricavato da materiale riciclato, ha pubblicato risultati del primo trimestre 2018 in forte crescita su tutti i fronti. Ricavi a 157,6 milioni di euro (+5,5 % rispetto a un anno fa), Ebitda a 18,1 milioni (raddoppiato rispetto ai 9,1 milioni di un anno fa), Ebit a 12,8 milioni (più che triplicato rispetto ai 3,6 milioni dello stesso periodo 2017). Utile netto a 12,8 milioni, più che quintuplicato.

UNICREDIT suscita l’attenzione del mercato. La società di consulenza Berenberg ha alzato il target price a 19,0 euro da 18,50 euro, lasciando invariato il giudizio Buy (comprare). Lo scorso 23 aprile il titolo ha staccato il dividendo di 0,32 euro per azione (rendimento 1,78%). Dopo l’ultima trimestrale il consenso raccolto da Bloomberg sull’istituto bancario è migliorato: ora vede 26 raccomandazioni di acquisto su un totale di 31 esperti censiti. Target medio 20,70 euro.

AMPLIFON è sotto i riflettori dopo aver comunicato i risultati positivi del primo trimestre. Mediobanca ha ribadito la raccomandazione Outperform (interessante), con target price 15 euro. La società ha chiuso il periodo con ricavi, margini, utile in crescita, e stima un ulteriore incremento per l'intero 2018. Il management della società prevede "una favorevole evoluzione dei ricavi, superiore al mercato", e "un aumento della redditività rispetto all'esercizio precedente". Titolo presente nel Portafoglio MID/SMALL cap raccomandato da Websim.

FIRST CAPITAL, gruppo di partecipazione finanziaria specializzato in investimenti di Private Investments, ha ottenuto buoni risultati di bilancio. Ubi Banca ha confermato il giudizio Buy sul titolo, con target price a 13,6 euro per azioni; l'upside su titolo sarebbe del 27% circa e, considerando le partecipazioni in portafoglio della società, raggiungerebbe l'87%. Il valore del patrimonio netto è stato stimato a 15,1 euro per azione. Nel 2017, l'utile d'esercizio consolidato della società è stato pari a 5,4 milioni di euro (il più alto di sempre), ed è stato determinato anche dal disinvestimento di alcune partecipate strategiche.

RETELIT ha confermato l'attuale management: il presidente Dario Pardi e l'amministratore delegato Federico Protto. La lista presentata da Shareholders Value Management (Svm) e dal fondo libico Bousval ha raccolto voti pari al 42% del capitale, mentre la lista alternativa presentata da Fiber 4.0 di Raffaele Mincione ha raccolto il 24% dei voti. Alla luce dei loro eccellenti risultati, pensiamo che la conferma di Pardi e Protto sia una buona notizia per il titolo. Riteniamo che il consiglio di amministrazione abbia le competenze per realizzare anche un'importante strategia di crescita esterna.



