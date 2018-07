Affari in Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, si metteranno in luce in Borsa.

BANCA GENERALI ha diffuso i dati relativi alla raccolta di giugno, che è andata molto bene: 502 milioni di euro, mentre il saldo da inizio anno si attesta a 3,15 miliardi di euro. Secondo la banca, il dato è anche influenzato dalla stagionalità del periodo, durante il quale i clienti hanno effettuato pagamenti per imposte pari a 125 milioni di euro. Notizia disponibile agli abbonati Websim

CERVED, primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, offre interessanti prospettive. Fonti di stampa confermano l’interesse della società per Oasi Software, operatore attivo nei servizi di verifica antiriciclaggio. Recentemente l’AD Marco Nespolo ha rilasciato una dichiarazione circa un’importante operazione di M&A. Clicca qui per leggere l’articolo completo.

NEETWEEK, società attiva nel capo dei media locali, ha concluso positivamente la procedura di concordato preventivo; Il tribunale fallimentare di Milano ha disposto che la società sia liberata da ogni vincolo e garanzia sui propri beni. Il percorso di risanamento finanziario permetterà a Neetweek di rifocalizzare le proprie risorse sul core business, guardando alle nuove opportunità di sviluppo in ambito digitale. Per approfondire clicca qui

UNICREDIT offre interessanti prospettive. Rbc ha inserito il titolo nella sua lista “top pick”, che include le migliori azioni da avere in portafoglio, confermando il giudizio Outperform con target price a 21 euro. Sul fronte industriale, Unicredit starebbe lavorando alla cessione dell'austriaca Card Complete Service Bank. Notizia disponibile agli abbonati Websim

WITT ha elaborato una piattaforma innovativa, grazie alla quale ha anche conseguito un importante riconoscimento durante il "Digital360 Awards". La società è stata premiata per il progetto sulla cyber security realizzato per conto di un’importante realtà del settore energia. Per l’intera notizia clicca qui