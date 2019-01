Affari in Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, si metteranno in luce in Borsa.



dOBank presenta interessanti novità. L’istituto ha acquistato l’85% di Altamira, società attiva nel mercato dei crediti ed asset immobiliari. In termini di valore d’impresa, l’operazione è stata valutata 412 milioni di euro. Lo shopping ha indotto Equita ad alzare la raccomandazione portandola a Buy da Hold. Per approfondire clicca qui

Aedes ha eseguito una scissione parziale che ha dato luogo a due società. La vecchia Aedes ha assunto la denominazione di Restart e si occupa di acquisire asset immobiliari, valorizzarli e rivenderli. L’altra società, scaturita dalla scissione, ha mantenuto invece il nome di Aedes Siiq, e si concentra sulla gestione e lo sviluppo di immobili a reddito. Leggi l’articolo su Websimaction

Mondadori - Secondo Il Sole24Ore, Fininvest (proprietaria del 53% di Mondadori) sarebbe tentata dal delisting della società. L’operazione avrebbe l’obiettivo di riportare in Borsa Mondadori una volta completata la rifocalizzazione del business nel segmento dell'editoria, con la potenziale acquisizione di un editore europeo e la vendita di attività in Francia. Clicca qui per la notizia completa

Mediaset sotto i riflettori.Tutti i canali free-to-air dell'emittente, sia generalisti che tematici, sono visibili agli abbonati Sky dalla piattaforma satellitare a partire dal 2 gennaio. L'operazione è coerente con la strategia multipiattaforma della società, che ha l'obiettivo di accrescere l'audience e la qualità dei palinsesti.