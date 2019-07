Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Intesa Sanpaolo sotto i riflettori. Come riportato da Il Sole24 Ore, la società sta concludendo le trattative per la cessione a Prelios di 10 miliardi di crediti in sofferenza. Secondo indiscrezioni, 6,5 miliardi di crediti rimarranno sui libri della banca e saranno gestiti da Prelios, mentre i restanti 3,5 miliardi di euro verranno ceduti, probabilmente ad un prezzo molto vicino al valore di bilancio. NOTIZIA DISPONIBILE AGLI ABBONATI WEBSIM

Banca Sistema, attiva nel settore del factoring e del recupero crediti, sotto i riflettori. ProntoPegno, società interamente posseduta dalla banca e operante nell'ambito del credito su pegno, ha ricevuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte di Banca d'Italia. Di recente, Banca Sistema ha conferito il ramo d'azienda "Credito su pegno" a ProntoPegno.

Finlogic, gruppo attivo nell'identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti, ha stipulato un accordo per l'acquisizione di System Code, un'azienda che opera nell'ambito delle tecnologie per l'etichettatura e l'identificazione. Si tratta della sesta acquisizione negli ultimi due anni. Il prezzo di acquisto è pari a 650mila euro.

Tamburi Investment Partners, investment e merchant bank indipendente e diversificata, ha acquistato una partecipazione in Bending Spoons, azienda leader nel settore delle App, che ha chiuso il 2018 con un fatturato pari a 45 milioni di euro e una crescita in tripla cifra. Tip ha acquistato con altre due società, Nuo Capital e H14, una partecipazione complessiva pari al 5,7% del capitale.

EdiliziAcrobatica, la prima società quotata del settore dell'edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, ha conseguito risultati positivi nei primo cinque mesi dell'anno. Il valore del venduto è stato pari a 18,5 milioni di euro, rispetto ai 10,6 milioni del 2018, con un incremento del 74,4%. A maggio sono anche aumentate le sedi operative, arrivate a quota 44, 5 unità in più rispetto al 2018.