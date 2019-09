Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Relatech, digital solution company focalizzata nella digitalizzazione delle PMI, ha terminato il primo semestre con ricavi in rialzo del 42% su base annua a 9 milioni di euro, mentre Ebitda rettificato si è presentato in crescita del 42% a 1,2 milioni di euro. Significativo il balzo dei ricavi ricorrenti, +146% a 1,9 milioni di euro. Il risultato netto si è attestato a 0,7 milioni di euro, +38,9%, 0,5 milioni al 31 giugno 2018. Clicca qui per approfondire

Banca Sistema, istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, cresce a doppia cifra nel segmento del factoring. La società, al 24 settembre, ha superato la cifra di 2 miliardi di euro di crediti acquistati. Il risultato segue l'incremento registrato nel primo semestre, pari a 1,4 miliardi di euro e in crescita del 25% su base annua.

Coima Res, compagnia di investimento immobiliare attiva soprattutto a Milano, ha stipulato un contratto di affitto con Bending Spoons, società italiana hi-tech e primo sviluppatore di applicazioni in Europa per la piattaforma iOS. Il contratto ha un periodo di nove anni, e riguarda l'intera porzione ad uso ufficio dell'edificio C all'interno del progetto Corso Como Place (prima noto come progetto Bonnet).

Falck Renewables, gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha siglato un contratto per la vendita a Shell Energy Europe della totalità dell'energia prodotta dall'impianto eolico di Kilbraur nel Regno Unito. Il contratto, che è stato sottoscritto dalla controllata Kilbraur Wind Energy, entrerà in vigora nel mese di ottobre 2019.