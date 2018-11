Amplifon, Coima Res, Mediobanca e... Ecco gli "Affari a Piazza Affari"

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, si metteranno in luce in Borsa.

Amplifon ha archiviato i primi nove mesi dell'anno con ricavi, margini e utile in aumento. La società prevede una crescita in tutte le aree geografiche dove opera anche nell'ultimo trimestre del 2018. È in programma, entro la fine del 2018, l'entrata nel mercato cinese.

Coima Res, compagnia di investimento immobiliare attiva soprattutto a Milano, ha stipulato un nuovo accordo di finanziamento con UniCredit, per un ammontare di 31,5 milioni di euro. La linea di credito servirà a finanziare l'acquisto del Pavilion progettato da Michele De Lucchi, di proprietà della stessa banca. Le risorse saranno erogate entro gennaio 2019, al perfezionamento dell'operazione.

Mediobanca ha ricevuto un giudizio positivo da Banca IMI, che ha portato la raccomandazione a Buy da Add. La banca ha pubblicato dati del trimestre, il primo del suo esercizio fiscale, positivi. Gli introiti complessivi salgono del 6,6% su base annua a 638 milioni di euro, meglio delle aspettative. Utile operativo in crescita del 7% a 365 milioni.

Aedes Siiq, gruppo attivo negli investimenti immobiliari, potrà contare sulla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie grazie a due proroghe. La prima riguarda il prestito obbligazionario non convertibile, che è stato dilatato per altri 18 mesi. La seconda riguarda il finanziamento soci concesso dall'azionista di controllo, la società Augusto.

Retelit sotto i riflettori. I vertici del consorzio incaricato dalla posa del cavo sottomarino Asia- Africa- Europe 1 (AAE-1), hanno dato il via libera a un miglioramento tecnologico che consentirà di aumentare la capienza dell'infrastruttura. Retelit detiene una quota del 5,5% del progetto.