Anche Amplifon e Fiera Milano tra i titoli da tenere sott'occhio in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Amplifon sotto i riflettori. HSBC ha avviato la copertura sul titolo con un giudizio Buy e un target price di 27 euro. La società ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto ricorrente di 17,7 milioni, +18% su base annua. L'utile "reported", che considera anche l'impatto dell'Ifrs 16 e gli oneri relativi all'integrazione di Gaes, è sceso del 32% a 7,2 milioni. Il consenso Bloomberg registra 3 Buy, 11 Neutral, 1 Sell. Target medio 21,5 euro.

Banco BPM chiude i primi nove mesi dell'anno con utili in crescita e un miglioramento della qualità del credito grazie all'attività di diminuzione del rischio. L'utile netto consolidato si attesta a 686,5 milioni, +30,9% su base annua, grazie anche a poste straordinarie per 307 milioni. Il rapporto tra crediti deteriorati e totale dei crediti (Npe ratio) è sceso al 5,6% dal 6,5% di fine 2018. Più che dimezzato il costo del rischio a 69 punti da 184 del 2018.

Unicredit ha chiuso il migliore trimestre dal 2008. L'utile netto ammonta a 1,1 miliardi di euro (+25,7% anno su anno). L'indice di solidità patrimoniale è stato pari al 12,60%. I ricavi sono aumentati dell'1,7% anno su anno a 4,7 miliardi di euro. Il margine operativo netto si è attestato a 1,7 miliardi, +18% su base annua.

Fiera Milano, principale società fieristica in Italia, ha firmato un memorandum d'intesa con Samsung SDS, azienda attiva nell'ambito della trasformazione digitale e dell'innovazione, per avviare una collaborazione nell'ambito digitale. In particolare, Fiera punta ad accelerare la trasformazione digitale nel quartieri fieristici per offrire ai visitatori, espositori ed organizzatori servizi di elevata qualità e in grado di migliorare la customer experience.

Tamburi Investment Partners, investment e merchant bank indipendente e diversificata, sotto i riflettori. SeSa, gruppo informatico la cui holding di controllo (ITH) fa parte nel portafoglio di Tamburi, ha acquisito la totalità del capitale di Pico, società attiva nel settore software e storico partner di Adobe. Dall'operazione, SeSa si attende ricavi addizionali per circa 25 milioni di euro.