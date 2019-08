Attenzione a Banco BPM e FinecoBank, tra i 5 titoli 'caldi' in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

1 Fiera Milano, principale società fieristica in Italia, ha ricevuto un giudizio positivo da Banca Imi, che ha confermato il Buy alzando il target price a 5,7 euro da 5,5 euro. Il nuovo prezzo obiettivo esprime un potenziale rialzo del 37%. Nella nota, Banca Imi sottolinea che l’andamento del primo semestre 2019 si è presentato in crescita rispetto al primo semestre 2017, il periodo comparabile per calendario fieristico. Per approfondire clicca qui

2 Aedes Siiq, operatore attivo negli investimenti immobiliari, ha stipulato con un primario investitore istituzionale il contratto preliminare per la vendita dell’immobile ubicato a Milano in Via San Vigilio 1. Il prezzo di vendita è pari a 24,8 milioni di euro, in linea con il fair value, come da ultima perizia dell’esperto indipendente. L’operazione comporterà effetti positivi sulla posizione finanziaria netta. Per approfondire clicca qui

3 Banco BPM sotto i riflettori. In seguito ai risultati, HSBC ha alzato la raccomandazione a Buy da Hold, ritoccando il target price a 2,30 euro. Kepler ha migliorato la raccomandazione a Hold da Reduce, nuovo target 1,75 euro. Banco BPM ha chiuso il primo semestre 2019 con un utile netto di 593,1 milioni, in forte crescita rispetto ai 352,6 milioni di un anno prima. Notizia disponibile agli abbonati Websim

4 MolMed, biotech company focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie geniche e cellulari (note anche come Car-T) per la cura di cancro e malattie rare, sotto i riflettori. L'Aifa ha approvato la terapia Car-T per la cura dei tumori liquidi, dichiarandone la rimborsabilità. Il Car-T autorizzato è commercializzato da Novartis. Si ricorda che anche MolMed dispone di una cura Car-T, denominata CAR CD44v6, autorizzata a fine marzo sempre da Aifa. Per approfondire clicca qui

5 FinecoBank ha chiuso il primo semestre 2019 con un utile netto rettificato di 137,3 milioni di euro (+9,7% su base annua), il miglior trimestre di sempre. I ricavi totali rettificati crescono a 323,5 milioni (+3,8%) grazie alla dinamica positiva del margine di interesse e delle commissioni nette, che controbilancia il calo del risultato del trading (-18,3% a 22,6 milioni). Nel solo secondo trimestre l'utile netto è cresciuto del 12,9% annuo a 74,7 milioni. Notizia disponibile agli abbonati Websim