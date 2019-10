Banche, videogiochi e immobili tra i settori interessanti a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Tip, investment e merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha ceduto a Bloom, azionista di controllo di Furla, tutte le azioni detenute nel capitale di Furla e derivanti dalla conversione di un precedente prestito obbligazionario. Il controvalore dell’operazione è stato pari a 35 milioni di euro. Per approfondire clicca qui

Amplifon ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto ricorrente di 17,7 milioni, in crescita del 18% su base annua. Nell'ultimo trimestre del 2019 la società prevede una favorevole evoluzione dei ricavi, superiore al mercato, grazie al contributo di tutte le aree geografiche in cui opera, alla crescita organica e all'integrazione di Gaes. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Digital Bros, gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi, ha concluso un contratto con lo studio Kojima Productions, per i diritti di pubblicazione in esclusiva mondiale del videogioco Death Stranding in versione personal computer. Grazie al contratto, il gruppo stima di conseguire un fatturato prospettico pari a oltre 50 milioni di euro. Per approfondire clicca qui

Falck Renewables, gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha esteso un contratto di finanziamento di 21,7 milioni di euro con l’aggiunta di 13,3 milioni, per un totale di 35 milioni di euro. Il contratto, così rinegoziato, è valido fino a dicembre 2029, con una scadenza più lunga di tre anni e mezzo rispetto al precedente. Le risorse saranno destinate a tre impianti solari in Sicilia. Per approfondire clicca qui

Abitare In, sviluppatore immobiliare attivo a Milano, ha annunciato il suo ingresso nella sharing economy per l'alloggi. Il progetto prevede un investimento di 175 milioni di euro nella realizzazione di 3.000 stanze, da finanziare attraverso prestiti e capitali freschi.

La nuova linea di attività, dedicata ai giovani professionisti, sarà in capo ad Homizy, controllata al 100% da Abitare In. Per approfondire clicca qui