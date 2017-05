Banco BPM, Axélero, Digital Magics, Recordati e... Affari di Piazza Affari

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le cinque azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato:



I cinque titoli “lombardi” della settimana

1) Si avvicina alla conclusione il processo per la cessione del pacchetto da 700 milioni di euro di crediti deteriorati di Banco BPM. L'istituto di credito avrebbe selezionato quattro soggetti con cui approfondire il negoziato sulla cessione del portafoglio di sofferenze, garantite da immobili come alberghi o strutture commerciali: si tratterebbe, secondo indiscrezioni, di Bain Capital, Blackstone, Algebris e Cerberus, tutti fondi con esperienza nelle operazioni di compravendita di NPL. Inoltre, anche Unicredit starebbe preparando la cessione di un portafoglio di crediti deteriorati da 3 miliardi di euro lordi. L’operazione dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2017 dopo aver completato la cessione del pacchetto Fino (17,7 miliardi di NPL lordi), attesa entro fine giugno.

2) Si accende la corsa all’acquisizione della SGR di Prelios: nella gara per acquisire la maggioranza della società, che gestisce asset per 3,5 miliardi di euro, sarebbero in tre: Primonial, Savillis e Castello Sgr. Le proposte sinora pervenute ammonterebbero, secondo indiscrezioni, a 35-40 milioni di euro ma l’ingresso di un nuovo concorrente potrebbe alzare la posta. Il coordinamento della gara è affidato a Mediobanca (qui tutti i dettagli). Il processo di ‘valorizzazione’ della SGR è uno dei punti chiave del business plan della ex Pirelli Real Estate, dopo che i risultati 2016 e del primo trimestre 2017 hanno confermato il miglioramento di tutti i trend operativi (per la nostra analisi fondamentale clicca qui).

3) Buone notizie per Digital Magics. Taskhunters, una delle startup partecipate dal business incubator milanese, ha raggiunto l’overfunding durante la sua raccolta di capitali sul portale di equity crowdfunding CrowdFundMe. Taskhunters è l’app (per iOS e Android e presto sito web) che permette agli studenti universitari di svolgere lavori temporanei per privati e aziende. Nei primi dieci giorni di campagna, e con un mese e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza, la società ha già superato il primo traguardo della raccolta fondi pari a 80mila euro (clicca qui per tutti i dettagli).

4) Importante contratto per axélero. L’istituto milanese Banca Mediolanum, tra i leader italiani del risparmio gestito, si è affidato ai servizi digitali di intelligenza artificiale della Internet Company di Milano. La piattaforma Axél sarà attiva da venerdì 26 maggio sul sito di Banca Mediolanum.I clienti della banca potranno utilizzare il chatbot di Axélero per ottenere risposta alle domande più frequenti (per i dettagli clicca qui). Dopo la notizia il titolo ha letteralmente preso il volo, arrivando a mettere a segno anche un rialzo a doppia cifra (clicca qui per la nostra analisi tecnica).

5) Detto fatto per Recordati. Pochi giorni dopo aver annunciato espansioni del business, la società farmaceutica milanese ha annunciato un accordo con AstraZeneca per l'acquisizione dei diritti Europei che riguardano i prodotti basati sul metoprololo succinato e la combinazione fissa tra metoprololo succinato e felodipina). Si tratta di beta-bloccanti per il controllo dell'ipertensione, per l'angina pectoris e l'insufficienza cardiaca. Il corrispettivo per l'acquisizione dei diritti è di 300 milioni di dollari (circa 270 milioni di euro) che sarà interamente finanziato con la liquidità e linee di credito già disponibili. Nell’ultimo mese il titolo Recordati guadagna circa il 5%.



