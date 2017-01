Banco Bpm, Digital Magic e MailUp. Ecco gli Affari a Piazza Affari

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le cinque azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato:



1) La battaglia per il Leone di Trieste vede in prima fila Mediobanca. La storica merchant bank milanese è la prima azionista di Assicurazioni Generali, finita nel mirino di Intesa Sanpaolo, che con un’acquisizione della società di Trieste punta a creare il più grande conglomerato finanziario italiano per masse amministrate. Il titolo di Piazzetta Cuccia ha beneficiato in Borsa della possibile plusvalenza sul suo pacchetto Generali, arrivando dagli 8 euro circa di lunedì fino a sfiorare i 9 euro. Nella partita non ci sono ancora certezza e alcune indiscrezioni parlano di una volontà di Mediobanca e del suo ad Alberto Nagel di bloccare la scalata di Intesa a Generali. Sono previste settimane clade sull’asse Torino-Milano- Trieste.



2) Sono tornate a circolare le voci su un possibile coinvolgimento di Mondadori nello scontro tra la famiglia Berlusconi e Vincent Bolloré su Mediaset. L’ipotesi è che Fininvest possa difendersi fondendo le due società di cui è azionista di maggioranza, diluendo così la quota dei francesi in Mediaset. Da quando Vivendi è uscita allo scoperto con le sue intenzioni ostili sulle tv di Cologno Monzese, il titolo dell’editore di Segrate ha guadagnato oltre il 50%.



3) La nuova Banco-Bpm continua a mettere ordine nei suoi bilanci. Il gruppo ha ceduto crediti in sofferenza a un veicolo di proprietà di Hoist Finance per 641 milioni di euro lordi, un’operazione che non dovrebbe generare una minusvalenza e porta il totale delle cessioni effettuate, da inizio 2016, a circa 1,7 miliardi di euro. Tuttavia l'associazione Lisippo, uno dei punti di riferimento dei soci pensionati di Bpm, ha impugnato l'esito dell'assemblea straordinaria del 15 ottobre scorso, che ha dato via libera alla fusione con il Banco Popolare e alla nascita di Banco Bpm Spa, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha bloccato la riforma delle popolari. Bpm si è già trasformata dal punto di vista civilistico, quindi gli analisti non pensano che il ricorso possa avere successo.



4) Digital Magics, il business incubator milanese di startup innovative ha annunciato la sua prima exit ovvero monetizzazione di una partecipazione. Si tratta della startup ProfumeriaWeb, portale di e- commerce che Digital Magics supportava dal luglio 2015. Pochi giorni prima della exit Talent Garden, la rima rete di coworking in Europa e partecipata da Digital Magics, ha annunciato di aver aperto la sua diciottesima sede, un campus nella capitale austriaca di Vienna (per tutte le informazioni sulle operazioni clicca qui).



5) La cremonese MailUp, società tecnologica che gestisce la diffusione di newsletter, email e SMS per le imprese, ha raggiunto la copertura globale per il proprio servizio di messaggistica SMS, con l’accesso a sei nuove aree geografiche tra nazioni e territori d’oltremare. MailUp consente alle aziende di ogni settore di recapitare SMS in tutti paesi del mondo. MailUp conta oltre 10.000 clienti 50 paesi e ora potrà garantire la consegna di SMS su qualunque mobile carrier di 226 network (tutti i dettagli si possono trovare a questo link). Il titolo ha fatto un balzo in avanti del 25% dopo la comunicazione per poi consolidarsi il giorno successivo (qui la nostra analisi tecnica).

