Banco Bpm, Recordati, Prelios e... Affari a Piazza Affari

1) Banco BPM sta esplorando le possibili opzioni per valorizzare Aletti SGR, parte del gruppo Banco Popolare prima della fusione con BPM. Secondo Il Messaggero, sarebbero giunte offerte per Aletti Sgr non solo da parte di Anima ma anche da parte di Azimut e altro operatore estero. Secondo indiscrezioni Banco BPM vorrebbe vendere Aletti Sgr ad un prezzo superiore a 700 milioni di euro. Nell’ultimo mese il titolo Banco BPM ha incrementato gradualmente il suo valore di circa il 10%, superando i 3 euro per azione.

2) Nonostante un andamento di Borsa non proprio brillante nelle ultime settimane (in particolare a fine giugno), Recordati chiude un ottimo semestre dal punto di vista del business. Il gruppo farmaceutico ha concluso con un incremento dell'utile netto di quasi il 20% a 147 milioni. Fatturato anch’esso in crescita a circa 651 milioni (+10,7%). Il management ha migliorato la stima di utile netto dell'intero 2017 a 290-295 milioni, quando a inizio maggio la società aveva detto di aspettarsi per l'esercizio in corso un utile netto a circa 275 milioni.

3) Semestre in crescita anche per l’e-commerce della milanese ePRICE. La società leader italiana nel settore dell’e-commerce di prodotti elettronici, ha comunicato al mercato i ricavi preliminari del suo primo semestre del 2017. Il fatturato è stato di 91,2 milioni di euro, in crescita dell’8,9% rispetto agli 83,7 milioni di un anno fa. Il Gross Merchandise Value (GMV), ovvero il valore complessivo dei prodotti scambiati sulla piattaforma di ePRICE, è stato di 121,5 milioni di euro, +12.8% dai 107,7 milioni del 2016 (qui tutti i dettagli). Graficamente, sino alla prima metà del 2016 il titolo ha vissuto un chiaro trend negativo, ma da allora ha prevalso il rialzo, anche se intervallato da momenti di consolidamento, come quello in corso da qualche settimana (per la nostra analisi tecnica clicca qui).

4) Dopo mesi, se non anni, di indiscrezioni, Prelios è pronta a cambiare mani. Intesa, UniCredit, Pirelli e Fenice hanno annunciato di avere ceduto il 44,86% del capitale dell’ex Pirelli Real Estate a Burlington Loan Management, veicolo gestito da Davidson Kempner Capital, a un prezzo di 0,105 euro per azione, complessivamente si tratta di 64,250 milioni di euro (qui tutti i dettagli sull’operazione).

5) Pieno di risorse per MailUp. La società ha effettuato un aumento del capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per un totale di 6,26 milioni di euro. Le nuove azioni sono state collocate attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, senza diritto di opzione. L’operazione si è conclusa in meno di un giorno e ha visto una domanda superiore del 40% all’offerta (qui tutti i dettagli). Recuperato lo strappo ribassista subito a cavallo del 2016/2017, il prezzo ha allungato al rialzo fino ai top assoluti a 3,16 euro segnati questo mese (per la nostra analisi tecnica clicca qui).

