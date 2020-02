Borsa: anche Tip e Finlogic tra i titoli della settimana a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Unicredit ha chiuso il 2019 con conti e dividendo in crescita. I ricavi annuali sono stati pari a 8,8 miliardi di euro, al di sopra della guidance di 18,7 miliardi. L’utile netto sottostante di gruppo ammonta a 4,7 miliardi di euro, in rialzo del 55,5% su base annua. L’utile netto contabile si attesta a 3,4 miliardi. Proposto buyback da 500 milioni di euro. Per approfondire clicca qui

CrowdFundMe è l’unica piattaforma di equity crowdfunding quotata. Crescono gli investimenti sul portale. A gennaio, la raccolta è arrivata a 3,6 milioni di euro, cifra vicina al totale del primo semestre 2019 (3,8 milioni di euro). Il risultato è stato raggiunto grazie a due campagne. Quella di Biovalley Investments Partner, che ha raccolto oltre 1,6 milioni di euro, e quella di Arco, che ha totalizzato 1 milione di euro. Per approfondire clicca qui

Tip è un investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. La società darà esecuzione ad un programma di acquisto di ulteriori azioni proprie fino ad un massimo di 6 milioni di azioni, da compiersi entro il 31 agosto 2020. Il programma ha l’obiettivo di sostenere diverse operazioni, come gli accordi con i partner strategici, gli investimenti e i piani di incentivazione. Clicca qui per approfondire

Finlogic è un gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti. La società ha presentato la nuova gamma di stampanti Epson. Alberto Tittozzi, Digital Color Division manager, ha commentato: “Finlogic, che nell’operazione è Partner Gold Epson, negli ultimi anni ha registrato un’importante crescita di fatturato sui prodotti Epson e con i nuovi modelli ci auguriamo di replicare i buoni risultati raggiunti”. Clicca qui per approfondire

Falck Renewables, gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha firmato un contratto decennale per la vendita del 70% dell’elettricità prodotta dal suo impianto eolico di Hennøy, in Norvegia. La controparte è uno dei più importanti player energetici in Europa. Secondo l’a.d., Toni Volpe, “questo contratto permette di stabilizzare i ricavi del nostro impianto per i prossimi dieci anni e rappresenta un importante traguardo nella strategia di sviluppo nei Paesi scandinavi”. Clicca qui per approfondire