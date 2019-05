Borsa, attenzione a Ubi Banca e Italiaonline, tra i titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Italiaonline, prima internet company italiana, ha rafforzato la sua leadership nell’ambito dei brand verticali, che a marzo hanno raggiunto un’audience complessiva di 17 milioni di utenti unici mensili (dati Audiweb). I risultati migliori sono stati ottenuti da Virgilio Motori, che nel mese è diventato il portale leader di categoria, arrivando a 2,8 milioni di utenti, e superando competitor storici come Quattroruote.it. Per approfondire clicca qui

Tamburi Investment Partners, investment e merchant bank indipendente e diversificata, è un titolo da monitorare. Partirà il 3 giugno e si concluderà il 28 dello stesso mese il quarto periodo di esercizio dei Warrant. Sarà conferita, per ogni Warrant esercitato, 1 azione di compendio Tip. Il prezzo di esercizio dei Warrant è pari a 5 euro per ogni azione di compendio (quasi 6 euro il prezzo di mercato del titolo). Per approfondire clicca qui

Mediaset comunica di aver acquistato il 9,6% del capitale sociale del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1 Media, corrispondente a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante, escludendo le azioni proprie. Ai prezzi di mercato, la quota corrisponde a circa 350 milioni di euro. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Ubi Banca sotto i riflettori. Il “Patto dei Mille”, che riunisce 95 azionisti appartenenti al mondo imprenditoriale bergamasco, ha quasi raddoppiato la propria quota da dicembre 2018, salendo al 6,4% del capitale di Ubi Banca. Il Patto, come espresso in una nota, si pone in un'ottica collaborativa con altri azionisti. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Banco BPM è un titolo da monitorare. L'agenzia Moody's ha migliorato il rating sui depositi di lungo termine a Baa3 da Ba1 con outlook confermato a stabile, e ha confermato il rating sul debito di lungo termine senior unsecured a Ba2 con outlook negativo. La decisione riflette il miglioramento della qualità dell’attivo della banca, a seguito delle azioni di contenimento del rischio intraprese. Notizia disponibile agli abbonati Websim