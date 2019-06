Borsa, banche in primo piano. Ecco gli 'affari' a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Fiera Milano, principale società fieristica in Italia, ha ottenuto un giudizio positivo da Equita, che ha confermato la raccomandazione Buy, con target price pari a 5,40 euro. L'upside, il potenziale di crescita del titolo, si attesta al 40% circa. Bloomberg registra sul titolo 3 Buy, target price medio 5,40 euro. Per approfondire clicca qui

Banca Sistema, società attiva nel settore del factoring e del recupero crediti, è un titolo da monitorare. DBRS ha confermato i rating attribuiti in precedenza a Quinto Sistema Sec. 2017, società veicolo di Banca Sistema per la gestione delle cartolarizzazioni. Alla classe A (Senior) è stato ribadito il giudizio "A high", alla classe B1 (Mezzanine) il giudizio "A low". Per approfondire clicca qui

Creval prevede di raggiungere alla fine del 2023 un’esposizione alla sofferenze inferiore al 6,5%. Il portafoglio dei crediti deteriorati (pari a circa 1,9 miliardi di euro) verrà segregato in una divisione “non core”, a cui saranno dedicati 50 dipendenti. Il piano industriale prevede un utile netto di 93 milioni nel 2021, di 138 milioni di euro al 2023. Per approfondire clicca qui

UBI Banca avrebbe iniziato i colloqui per il rinnovo delle partnership nel campo assicurativo in scadenza nel 2020. Stiamo parlando, secondo quanto riferisce Il Sole24Ore, di un’operazione da 600-700 milioni di euro. Cattolica, che ha recentemente chiuso l’accordo di bancassurance con Banco BPM, si sarebbe fatta avanti con un’offerta. Notizia disponibile agli abbonati websim

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata Foster, della quale già detiene l’intero capitale. A seguito dell’operazione, la società subentrerà in tutti i rapporti giuridici facenti capo a Foster. Per approfondire clicca qui