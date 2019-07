Borsa, da Coima Res a MailUp: i 5 titoli in evidenza questa settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Tamburi Investment Partners, investment e merchant bank indipendente e diversificata, è un titolo da monitorare. Abc Arbitrage ha azzerato lo short sul titolo. In pratica, il broker non scommette più in un futuro ribasso di Tip. La notizia è stata diffusa dalla Consob nell’aggiornamento periodico delle posizioni corte nette sui titoli quotati. Per approfondire clicca qui

MailUp, gruppo attivo nel campo del marketing technology, ha chiuso il secondo trimestre con vendite in crescita del 65% a 15,7 milioni di euro. La crescita organica è stata pari al 60%. Volàno dell'espansione sono state le due divisioni principali, ma anche il consolidamento di Datatrics, società attiva nel campo del predictive marketing. Per approfondire clicca qui

Digital Bros, gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi, ha ricevuto un giudizio positivo da Banca Akros, che ha promosso la raccomandazione a Buy da Neutral, alzando il target price a 8 euro da 5 euro. Il consenso aggiornato di Bloomberg raccoglie tre raccomandazioni di acquisto con un target price medio a 8,75 euro. Per approfondire clicca qui

Coima Res, compagnia di investimento immobiliare attiva soprattutto a Milano, è un titolo da monitorare. Boom di investimenti nel settore del real estate in Italia, che nel primo semestre sono arrivati a 5,1 miliardi di euro. A beneficiare di questa tendenza è stato soprattutto il segmento degli uffici, che ha totalizzato investimenti pari a 1,7 miliardi di euro, incrementando il business del 45% su base annua. Per approfondire clicca qui

Banca Mediolanum sotto i riflettori. Il Sole24 Ore riporta un’intervista all’a.d. La società è aperta alla potenziale acquisizione di una rete di promotori finanziari. Nonostante la strategia principale rimanga la crescita organica, la società pare essere aperta ad un’ipotetica operazione straordinaria nel settore del risparmio gestito, giocando il ruolo di aggregatore. Notizia disponibile agli abbonati Websim