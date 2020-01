Borsa: Intred, Coima Res, Digital Bros sono tra i titoli da tenere sott'occhio

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Intred, operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di circa il 75% del capitale di Qcom. Il corrispettivo dell’operazione ammonta a 8,2 milioni di euro, e sarà pagato per il 75% al closing previsto per la fine di marzo. La parte residua sarà corrisposta a valle dell’approvazione del bilancio di esercizio di Qcom al 31 dicembre 2019. Clicca qui per approfondire

Finlogic, gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti, ha acquistato il 51% di Socialware Italy, società di consulenza attiva nel settore del web marketing e social media marketing. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro i 31 gennaio 2020. Si tratta dell'ottava acquisizione dall'IPO. Il prezzo di acquisto è pari a 150 mila euro. Clicca qui per approfondire

Coima Res è una società immobiliare specializzata nel segmento uffici con un portafoglio concentrato a Milano. Mediobanca ha ribadito il giudizio Outperform (farà meglio del mercato), con target price pari a 9,32 euro. Secondo la nota, il titolo sta trattando al 28% di sconto sul Nav (valore netto degli asset, ovvero il valore del patrimonio sottratte le passività), calcolato sulle stime del 2019. Clicca qui per approfondire

CrowdFundMe è l’unica piattaforma di equity crowdfunding quotata. La Consob auspica l’entrata in vigore di una nuova normativa sui crypto-asset. La proposta è quella di istituire un registro pubblico per le piattaforme di scambio “che siano in possesso dei requisiti già stabiliti per i portali di crowdfunding”. Quest’ultimi potrebbero assumere una funzione importante in relazione alle novità come i crypto-asset e gli strumenti obbligazionari. Per approfondire clicca qui

Digital Bros è un gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi. La controllata 505 Games è stata premiata in Cina durante i Grand Game Awards, evento che ha celebrato le eccellenze dell’industria videoludica cinese. Come sottolinea l’a.d., Raffaele Galante, questi riconoscimenti testimoniano il grande impegno della società in Cina, Paese in cui Digital Bros sta crescendo grazie alle collaborazioni con partner locali e le attività del team sul posto. Clicca qui per approfondire