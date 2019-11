Borsa Milano, anche CrowdFundMe e Abitare In tra i titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Abitare In è uno sviluppatore immobiliare attivo a Milano. Fidentiis ha confermato il giudizio Buy sul titolo, mantenendo invariato il target price, pari a 55 euro, che esprime un potenziale rialzo del 25%. La società ha inoltre avviato la campagna commerciale per Palazzo Naviglio, un edificio costituito da 76 appartamenti, ubicati nel quartiere milanese del Naviglio Grande. Gli appartamenti saranno ultimati entro la fine del 2022, per ricavi complessivi da piano pari a circa 27,5 milioni. Per approfondire clicca qui

CrowdFundMe è l’unica piattaforma di equity crowdfunding quotata. La società ha inviato alla Consob l’istanza integrativa per avviare, attraverso la propria piattaforma online, l’attività di collocamento di strumento di debito. Il fine di CrowdFundMe è quello di offrire ai suoi investitori retail anche titoli obbligazionari. La società subentra quindi in un nuovo business, un mercato da 4,3 miliardi di euro (dato 2018, fonte: 5° Report italiano sui MiniBond del Politecnico di Milano). Per approfondire clicca qui

Banca Sistema, attiva nel settore del factoring e del recupero crediti, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del ramo d’azienda credito su pegno del Gruppo Intesa Sanpaolo, che comprende crediti del valore di 60 milioni di euro e sei filiali. Gli impieghi del ramo, che genera utile, sono stati stabili negli ultimi due anni, hanno registrato un margine di intermediazione annuo di circa 9 milioni di euro. Per approfondire clicca qui

Ubi Banca sotto i riflettori. L’a.d. Victor Massiah ha rilasciato un’intervista a IlSole24Ore. Il nuovo piano industriale, che verrà presentato nel primo trimestre 2020, si baserà su uno scenario di tassi negativi per l’intero triennio. Massiah ha affermato che la banca vuole decidere la nuova partnership nel bancassurance già nel piano industriale (gli attuali accordi con Aviva e Cattolica scadono a fine 2020). Notizia disponibile agli abbonati websim

Snam ha presentato il nuovo piano industriale al 2023. Gli investimenti complessivi salgono a 6,5 miliardi: l'incremento del 14% circa rispetto al piano 2018-2022 è riconducibile sia ai nuovi business della transizione energetica, sia a maggiori investimenti in sostituzioni. Gli obiettivi finanziari del piano sono un aumento medio annuo di oltre il 4% dell'utile netto, in linea con il target precedente, e di oltre il 3% per l'Ebitda. Notizia disponibile agli abbonati Websim