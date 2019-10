Borsa, su cosa puntare questa settimana? Cerved e Ubi Banca tra gli highlight

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Ubi Banca, attraverso il meccanismo della Gacs (garanzie statali), avrebbe iniziato a lavorare sulla cessione di un portafoglio di crediti deteriorati dal valore nominale di 900-1.000 milioni di euro. L’istituto, dopo questa operazione, raggiungerebbe una percentuale di crediti deteriorati sul totale dei crediti di circa il 9,1-9,2%. Clicca qui per approfondire

Cerved è un primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management. Secondo MF, la svedese Intrum avrebbe presentato un’offerta da 400 milioni di euro per acquisire la divisione Credit Management della società. Anche due fondi, Bain Capital e doValue, sarebbero interessati. La divisione potrebbe valere tra 450 e 490 milioni di euro. Clicca qui per approfondire

EdiliziAcrobatica è la prima società quotata del settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza. Il Ministro delle Finanze ha annunciato una nuova agevolazione per la ristrutturazione edilizia, che verrà inserita nella manovra 2020. Si tratta di un credito fiscale del 90% per chi rifà la facciata di casa o del condominio. Un contesto positivo per la società, che dagli interventi sulle facciate genera la grande maggioranza del proprio business. Clicca qui per approfondire

CleanBnB, società che si occupa della gestione degli affitti brevi, ha comunicato i dati gestionali del terzo trimestre 2019. Nel periodo, il portafoglio immobili è cresciuto di 90 unità, superando la cifra di 700 unità. In crescita anche il dato dei soggiorni gestiti, che sono stati pari a 7.881, con un incremento del 112% su base annua. EnVent ha avviato la copertura sul titolo con un giudizio Outperform, assegnando un target price pari a 2,76 euro. Clicca qui per approfondire

Tamburi Investment Partners, investment e merchant bank indipendente e diversificata, continua con il programma di Buy Back. Tip, fra il 7 e l’11 ottobre, ha acquistato 214.223 azioni ordinarie (pari allo 0,125% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di euro 6,3149. Il controvalore complessivo è stato pari a 1.352.805 euro. Clicca qui per approfondire