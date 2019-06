Borsa, Tps e Fiera Milano tra i titoli che potrebbero mettersi in luce

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Retelit ha dato il via libera al progetto di separazione del gruppo in due società. Dall’operazione scaturiranno due soggetti giuridici distinti e posseduti interamente da Retelit. Il primo, RDS, gestirà e valorizzerà l’infrastruttura in fibra, in Italia e all’estero. L’altra società, che sarà costituita ex novo, si occuperà della commercializzazione dei servizi a valore aggiunto per la clientela. Per approfondire clicca qui

Mediaset vorrebbe unificare le piattaforme operative di Mediaset Italia, Mediaset Espana e Prosiebensat. Lo riporta MF. La società potrebbe illustrare il progetto agli azionisti di Prosieben nel corso dell’assemblea generale del 12 giugno. Per il momento, Mediaset non avrebbe intenzione di acquistare altre azioni di Prosieben, né di effettuare il delisting di MS Espana. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Tps, leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico, ha approvato la fusione per incorporazione di ICB, della quale già da prima deteneva l’intero capitale sociale. L’obiettivo è quello di razionalizzare la struttura societaria, creando sinergie e diminuendo i costi. Per approfondire clicca qui

Intesa San Paolo starebbe continuando le trattative con Prelios, per la gestione di 10 miliardi di euro di UTP (inadempienze probabili). L'operazione potrebbe portare alla cessione di circa 4 miliardi di euro e alla gestione in Joint Venture del resto del portafoglio. Lo riferisce MF. Il prezzo di cessione potrebbe essere pari al 50-55% del valore lordo di portafoglio. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Fiera Milano, principale società fieristica in Italia, è un titolo da monitorare. Il Governo ha presentato un emendamento al Decreto Crescita, in corso di conversione alla Camera dei Deputati, che introduce un credito di imposta per le società che partecipano a manifestazioni fieristiche in Italia. Lo ha riportato Il Sole24Ore. Per approfondire clicca qui