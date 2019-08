Borsa, Ubi e Mediaset tra i titoli da tenere sott'occhio insieme a...

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Ubi starebbe studiando una cartolarizzazione garantita (Gacs) del valore nominale di 1 miliardo di euro. Lo afferma MF. L’operazione dovrebbe partire in autunno, e chiudersi alla fine dell’anno, in concomitanza con la conclusione del piano industriale. Nella prima metà dell’anno, l’Npe Ratio di Ubi, ovvero la percentuale dei crediti deteriorati sull’ammontare del crediti, è sceso al 9,23%, raggiungendo in anticipo gli obiettivi fissati. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Mediaset. Il Tribunale di Milano ha respinto per la seconda volta il ricorso presentato dalla Rai contro Sky in merito alla Champions League, condannando la Tv di Stato a pagare le spese legali. Con il ricorso, la Rai sosteneva che Sky avesse l’obbligo di concederle in sub-licenza il diritto di trasmettere in chiaro una partita alla settimana. Per i prossimi due anni Mediaset trasmetterà, il mercoledì sera su Canale 5, una partita della Champions League in chiaro. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Unicredit. Secondo MF, Unicredit potrebbe cedere un portafoglio di inadempienze probabili del valore nominale di 1 miliardo, ed uno di sofferenze garantite di 750 milioni di euro. La banca, nel secondo trimestre 2019, ha registrato un NPE ratio (percentuale dei crediti deteriorati sull’ammontare del crediti) pari al 7%. Con questa operazione, raggiungerebbe una percentuale del 6,7%. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Coima Res è una compagnia di investimento immobiliare attiva soprattutto a Milano. Il ceo Manfredi Catella ha dichiarato l’intenzione della società di proseguire con gli investimenti anche nella seconda parte dell’anno. Tuttavia, ha escluso l’interesse verso l’area Santa Giulia di Milano, dove, per le Olimpiadi invernali 2026, saranno avviate diverse attività immobiliari. Per approfondire clicca qui

Confinvest, PMI innovativa e leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento, in questi giorni ha segnato un sensibile incremento che amplia la performance dal giorno della quotazione, avvenuta il 1 agosto a 1,50 euro. Dall'Ipo il titolo guadagna il 310%. L'oro viene quindi considerato un investimento funzionale in tutti i periodi, come l'attuale, di incertezza politica ed economica. Per approfondire clicca qui