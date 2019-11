Borsa, Unicredit e Fiera Milano tra i titoli da tenere sotto osservazione

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Unicredit ha ottenuto una doppia promozione da parte di due importanti broker stranieri. KBW ha rafforzato la raccomandazione Outperform alzando il target price da 15,20 a 16,30 euro. Credit Suisse ha promosso il giudizio da Neutral a Outperform, portando il prezzo obiettivo da 11,30 a 14,60 euro. Il consenso raccolto da Bloomberg registra 26 Buy, 5 Neutral, nessun Sell. Target medio 15,30 euro. Per approfondire clicca qui

Tamburi Investment Partners, investment e merchant bank indipendente e diversificata, ha superato la quota del 20% in Elica, leader nel settore del design nell'ambiente cucina e quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. Ad oggi, detiene complessivamente 12.665.000 azioni di Elica, pari al 20,001% del capitale sociale. Per approfondire clicca qui

Fiera Milano è la principale società fieristica in Italia. Banca Imi ha ribadito il giudizio Buy sul titolo, con target price a 5,70 euro. Il prezzo obiettivo esprime un potenziale rialzo del 14%. La conferma giunge dopo la partnership con Allestimenti Benfenati, azienda attiva nel settore degli allestimenti e delle installazioni personalizzati. Per approfondire clicca qui

Snam ha migliorato gli obiettivi nel nuovo Piano Industriale. In particolare, è stata confermata la crescita di oltre il 4% medio annuo dell’utile netto, mentre l’utile netto per azione è visto in rialzo di circa il 5,5% medio annuo. Per quanto riguarda il dividendo per azione, è stata confermata la policy di crescita del 5% annuo al 2022. Per approfondire clicca qui

Banca Sistema è un istituto specializzato nel factoring relativo ai crediti con la pubblica amministrazione. Secondo La Repubblica, grazie all’acquisizione del ramo del credito su pegno di Intesa Sanpaolo, Banca Sistema diventa il secondo operatore in Italia del settore, con circa il 9% della quota di mercato. L’amministratore delegato ha affermato che l’operazione permetterà di consolidare gli investimenti, generando una redditività del capitale a doppia cifra. Per approfondire clicca qui