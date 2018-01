Brembo, Pirelli, First Capital, Banca Sistema: Affari a Piazza Affari

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato:



1) Si è chiuso un 2017 da ricordare in positivo per i gruppi del risparmio gestito italiani, quasi tutti milanesi. Questa settimana Anima Holding, Banca Mediolanum ed Azimut hanno tutte e tre comunicato i loro risultati di raccolta netta 2017. La prima, grazie all’integrazione di Aletti, ha raggiunto il record di masse gestite a quota 94,4 miliardi di euro. Mediolanum ha registrato nel 2017 flussi netti di risparmi positivi per 5,4 miliardi di euro, raggiungendo con due anni d’anticipo i target di raccolta del piano industriale. Azimut, infine, ha visto flussi in entrata per 6,8 miliardi, con un patrimonio di masse di 50 miliardi di euro circa.

2) Piccolo incidente di percorso per Brembo. La società bergamasca di freni ha dovuto effettuare un richiamo per due tipi di freno radiale anteriore, venduti tra il 2015 e il 2017. Le casi costruttrici coinvolte sono Aprilia, Ducati, KTM, MV Agusta, TM Racing, Moto Morini and Horex. Il danno economico sarebbe coperto da polizze assicurative e Brembo non si aspetta un impatto economico significativo sui prossimi trimestri. Tuttavia il caso non rappresenta una buona pubblicità per l’azienda. Il titolo in questo inizio d’anno è positivo: +4,3%, ma perde ancora il 14% dai massimi dello scorso maggio.

3) Dopo oltre 60 anni di legame, due realtà storiche della finanza milanese prendono definitivamente strade diverse. Pirelli ha infatti liquidato la propria quota in Mediobanca, dopo che lo scorso dicembre non aveva aderito al nuovo patto di sindacato. L’operazione è stata portata a termine con un collocamento accelerato riservata agli investitori istituzionali. Le azioni cedute da Pirelli sono state circa 15 milioni, ovvero l’1,78% del capitale di Piazzetta Cuccia. Il titolo Mediobanca, sebbene non particolarmente brillante in questo inizio anno, continua a trattare nei pressi dei massimi degli ultimi dieci anni, appena sotto i 10 euro.

4) Operazione da manuale per First Capital, holding di partecipazioni quotata milanese. La società ha completato il disinvestimento della sua partecipazione in Cembre, azienda nei connettori ed utensili elettrici. La partecipazione, superiore al 2% del capitale è stata ceduta progressivamente con una plusvalenza complessiva di 6,2 milioni di euro (qui tutti i dettagli).

5) Banca Sistema, l’istituto milanese attivo nel factoring e nella ‘specialty finance’, ha reso noti i target di solidità patrimoniale assegnati dalla Banca d’Italia. Il Cet1 Ratio richiesto da Bankitalia a Banca Sistema per il 2018 è del 7,125%. L’istituto al 30 settembre aveva un livello dei solidità patrimoniale del 12,4%, oltre 500 punti base sopra i requisiti fissati dallo Srep di Banca d’Italia (per tutti i dettagli clicca qui). Il titolo ha registrato un buon inizio di 2018, proseguendo la ricostruzione del trend in corso da oltre un anno (qui il nostro focus di analisi tecnica).





