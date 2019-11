Coima Res, Snam e non solo, tra i titoli interessanti della settimana in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Coima Res è una società immobiliare specializzata nel segmento uffici con un portafoglio concentrato a Milano. Durante un incontro con la comunità finanziaria, l’a.d. Manfredi Catella ha illustrato la strategia di crescita. Molti dati dimostrano la bontà della scelta di investire a Milano. Il capoluogo, di fatto, traina l’intero settore immobiliare italiano. Nel 2019, ha concentrato 1/3 degli investimenti del settore in Italia, pari a 10-12 miliardi di euro. Clicca qui per approfondire

Digital Bros, gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi, nel trimestre concluso al 30 settembre ha conseguito ricavi lordi pari a 38,5 milioni di euro, +121% rispetto ai 17,4 milioni dello scorso anno. L’Ebitda è stato pari a 5,3 milioni di euro, cifra quadruplicata rispetto a quella del 2018, pari a 1,2 milioni di euro. L’utile netto ammonta a 2,9 milioni di euro, era -606 mila euro la perdita dello scorso anno. Clicca qui per approfondire

Snam ha chiuso i primi nove mesi con un utili e ricavi in crescita e ha anticipato la distribuzione di un acconto sul dividendo. L'utile netto è stato pari a 867 milioni, in crescita del 9,3% sull'utile adjusted di un anno prima, grazie al positivo andamento della gestione operativa, al calo degli oneri finanziari e ai più alti proventi netti da partecipazioni. Clicca qui per approfondire

Neodecortech, leader italiano nella produzione di carte decorative. Ha ricevuto un giudizio positivo da Hardman & Co, che ha avviato la copertura sul titolo. Secondo gli analisti, la società ha performato bene nel 2019, nonostante un difficile contesto economico. Previsti per l’intero anno ricavi in crescita del 5%. Nella ricerca si legge anche che il titolo viene scambiato ad uno sconto del 28% circa rispetto alle società comparabili. Clicca qui per approfondire

Fine Foods & Pharmaceuticals è un produttore di farmaci, nutraceutici e dispositivi medici per conto terzi. In un articolo del Corriere della Sera Economia, a firma Raffaella Polato, vengono nominate 30 aziende chimico-farmaceutiche top selezionate da L’Economia e da Italy Post. Fra queste, c’è anche Fine Foods & Pharmaceuticals. Le imprese selezionate, con un fatturato compreso fra 20 e 500 milioni di euro, sono fra le migliori PMI del settore in termini di crescita dei ricavi 2012-2018. Clicca qui per approfondire