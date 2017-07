Credito Valtellinese, RCS MediaGroup, Cerved e... Affari a Piazza Affari

Credito Valtellinese

I cinque titoli “lombardi” della settimana

1) Vendita di NPL da 1,5 miliardi di euro per il Credito Valtellinese. Nel corso di un incontro con gli investitori avvenuto ieri a Milano, il Cfo Ugo Colombo ha affermato che il progetto Elrond dovrebbe essere chiuso nei prossimi giorni a un prezzo leggermente più favorevole rispetto a quanto anticipato in occasione del piano industriale. La banca stimava fino a qualche mese fa di cedere gli Npl al 29-30% del valore nominale: a seguito delle ultime anticipazioni, il prezzo della transazione potrebbe essere più vicino al 32%. Ne deriva che la minusvalenza generata dalla cessione potrebbe essere meno ampia: secondo i calcoli degli analisti, si aggirerebbe intorno ai 190 milioni di euro, contro i 215 milioni di euro di impatto negativo da assumere come risultato di una cessione al 30% del valore nominale. Nelle ultime seduta il titolo ha conosciuto una certa volatilità, ma è in guadagno di circa il 3% nell’ultima settimana.

2) È arrivato l’accordo per il rifinanziamento del debito tra RCS MediaGroup e Intesa Sanpaolo. L’operazione si basa su un finanziamento da 332 milioni di euro con scadenza al 31 dicembre 2022 e consiste in due linee di credito dalle diverse caratteristiche, rispettivamente da 232 milioni e da 100 milioni. Il tasso di interesse applicato sarà più favorevole rispetto a quello previsto dall'attuale finanziamento del gruppo editoriale di Via Solferino, ma non sono stati forniti dettagli specifici. La notizia non ha però stupito il mercato, con il titolo RCS stabile negli ultimi giorni.

3) Si sblocca finalmente la partita sulla ricapitalizzazione e i crediti deteriorati di MPS e a guadagnarne sarà anche il gruppo milanese Cerved. In particolare, la società di credit servicing ha raggiunto un’esclusiva con Quaestio SGR (che gestisce il fondo Atlante) per la negoziazione di una partnership industriale nella gestione dei crediti in sofferenza di MPS. L’accordo prevede anche la possibilità che i due soggetti presentino un’offerta congiunta per Juliet, la piattaforma degli NPL del Monte Paschi. Quaestio è la sgr che gestisce il fondo.

4) Notizie positive dalla Spagna per la cremonese MailUp. Acumbamail, la sua controllata, a due anni dal suo ingresso nel gruppo italiano ha più che raddoppiato il suo fatturato mensile, passando da 22.400 euro nell’agosto 2015 a 59.800 euro (+167%) nel giugno 2017. Il fatturato del primo semestre 2017, 332 mila euro è stato superiore del 70% allo stesso periodo del 2016 (qui tutti i dettagli). Il titolo ha chiuso un ottimo mese di giugno, il migliore di sempre in quanto a volumi e più volte sui massimi storici. (qui la nostra analisi tecnica).

5) L’istituto milanese Banca Sistema, specializzato nel factoring dei crediti verso la pubblica amministrazione ha rafforzato la sua presenza a Roma inaugurando nuovi uffici e spazi dedicati ai clienti. Con l’apertura della nuova filiale, sarà disponibile uno sportello dedicato al servizio di Banca Sistema ProntoPegno. Sempre ieri la società ha rafforzato la sua squadra di management con la costituzione di un nuovo ruolo organizzativo, dedicato alla funzione di Head of Strategy (per tutti i dettagli clicca qui).

