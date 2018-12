Da Techedge ad Aedes: ecco gli affari a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, si metteranno in luce in Borsa.

Techedge ha debuttato a Piazza Affari. Il gruppo, che si occupa di fornire soluzioni innovative per accompagnare l'evoluzione tecnologica delle aziende, ha di recente sviluppato un sistema in grado di migliorare l'esperienza dei tifosi negli stadi di football. Per esempio, grazie a sensori hi-tech, è possibile gestire il flusso di auto nei parcheggi o le code alle casse.

Finlogic, società che si occupa dell'identificazione automatica e dei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti, ha acquisito il 51% di "Smart lab industrie 3D". L'esborso è pari a 80 mila euro e il closing è previsto entro il 31 gennaio 2019. Il gruppo entra nel mercato dell'additive manufacturing (produzione di oggetti via stampa tridimensionale) che è in forte crescita.

Coima Res, compagnia di investimento immobiliare attiva soprattutto a Milano. Manfredi Catella, amministratore delegato della società, ha acquistato, assieme ad altri manager, 14mila azioni della società, per un controvalore pari 100mila euro.

MailUp, gruppo attivo nel campo del marketing technology, ha ultimato l'acquisto di Datatrics, operatore olandese titolare di una piattaforma di marketing predittivo in grado di rendere la data- science accessibile agli operatori di marketing. In tutto, l'investimento è stato pari a 3 milioni e 800mila euro.

Aedes, operatore immobiliare, ha comunicato le prossime tappe relative al riassetto. Il consiglio d'amministrazione di Restart SIIQ, che assumerà tale nome quando la scissione sarà effettiva, avrà Giacomo Garbuglia quale presidente e Giuseppe Roveda come amministratore delegato. Ricordiamo infatti che l'attuale Aedes diventerà Restart.