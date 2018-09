Dominion, Coima Res, Mondadori e... Ecco gli Affari a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbe mettersi in luce in

Borsa.

Dominion Hosting Holding, gruppo che ha l’obiettivo di creare la piattaforma internet dei mercati

emergenti europei, ha chiuso il primo semestre 2018 con vendite in crescita a 2,9 milioni di euro

(+24% su base annua). Migliora anche l’Ebitda, che passa da 215 mila euro a 277 mila (+29%). Per

visualizzare tutto il contenuto clicca qui

Coima Res, compagnia di investimento immobiliare attiva soprattutto a Milano, ha ricevuto delle

valutazioni positive da parte di alcuni broker. Equita ha confermato il BUY, con un target price a

9,7 euro. Anche Banca Imi ha ribadito il Buy, con target price a 10,10 euro. Clicca qui per

approfondire

Digital360, operatore tecnologico, ha registrato buoni risultati semestrali. L’Ebitda sale del 114%

(1,5 milioni di euro) rispetto ai primi sei mesi del 2017. L’utile netto rettificato si porta a 420 mila

euro, in crescita rispetto ai 100 mila euro dell’anno precedente. Leggi l’articolo su Websimaction

Wiit, società che eroga servizi di Hosted Private and Hybrid Cloud, punta ad acquisizioni in

Germania, Francia, Benelux e UK. Lo riferisce Francesco Baroncelli, in procinto di entrare nel

consiglio di amministrazione con deleghe all'internazionalizzazione. Notizia disponibile agli

abbonati Websim

Mondadori presenta interessanti prospettive. Maurizio Belpietro, editore del quotidiano La Verità,

ha presentato un’offerta irrevocabile per Panorama. Secondo fonti di stampa, la casa editrice

avrebbe accettato l’offerta e la vendita sarà finalizzata nel giro di una ventina di giorni. Notizia

disponibile agli abbonati Websim