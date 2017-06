Esselunga, Sole 24 Ore, Prelios e... Affari a Piazza Affari

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le cinque azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato:



I cinque titoli “lombardi” della settimana

1) In Borsa è partito il conto alla rovescia per l’arrivo a Piazza Affari di Esselunga. Dopo lunghissime trattative i soci hanno raggiunto un accordo per il riassetto, che avrà come obiettivo finale la quotazione di uno dei maggiori gruppi privati italiani. L’accordo ha innanzitutto definito i rapporti societari, patrimoniali e di successione tra i membri della famiglia Caprotti, eredi del fondatore Bernardo. In una prima fase Esselunga Spa dovrebbe acquisire il controllo dell'immobiliare Villata Partecipazioni, proprietari degli edifici in cui sorgono le attività. Poi si dovrebbe procedere alla quotazione di Supermarkets Italiani, holding di controllo del gruppo. Negli ultimi giorni il leader italiano della GDO era stato al centro dell'attenzione per l'offerta da oltre 7 miliardi di euro lanciata dai cinesi di Yida e rifiutata dai Caprotti.

2) Il Sole 24 Ore batte cassa cedendo uno dei suoi asset più promettenti. Il gruppo ha annunciato di avere avviato la fase finale per la vendita dell’area Formazione ed Eventi al fondo di private equity Palamon, che ha presentato una proposta vincolante che valuta le attività 80 milioni di euro a livello di Enterprise Value (compreso il debito), un prezzo, si legge nel comunicato, più alto di quello che il consiglio di amministrazione sperava di incassare. L’operazione dovrebbe concludersi entro la metà di luglio.

3) La società d’investimento immobiliare milanese Aedes SIIQ alleggerisce il suo portafoglio. Ha infatti annunciato di aver perfezionato la cessione del 100% della società Golf Club Castello di Tolcinasco ad un gruppo di imprenditori indipendenti. L’operazione fa parte della nuova strategia di Aedes. Questa prevede “la dismissione delle partecipazioni e degli investimenti non core, per concentrarsi su asset che garantiscano flussi di cassa ricorrenti” (per tutti i dettagli clicca qui).

4) Buone notizie per Prelios, e in particolare per la divisione Credit Servicing (PRECS). Fitch Ratings ha confermato i rating creditizi della società del gruppo Prelios specializzata nella gestione degli Npl immobiliari, rispettivamente di ‘RSS2+’ e ‘CSS2+’. Al 31 dicembre 2016 Prelios Credit Servicing gestiva un portafoglio di Npl di 15 mila posizioni circa, per un valore lordo complessivo di 3,21 miliardi di euro (per tutti i dettagli clicca qui). La stessa divisione di Prelios ha inoltre completato il processo di due diligence sui portafogli di crediti deteriorati che saranno oggetto di cartolarizzazione da parte di Banca Carige (qui tutti i dettagli).

5) La cremonese MailUp ha messo a segno due importanti operazioni negli ultimi giorni. Prima ha concluso un aumento di capitale riservato emettendo nuove azioni a premio del 45,5%. L’operazione è collegata all’acquisto del 100% del capitale sociale di Agile Telecom, perfezionato nel febbraio 2016 (qui tutti i dettagli) In seguito MailUp ha annunciato di aver portato a termine l’acquisizione di MailCult, uno dei competitor internazionali di BEE, la startup americana controllata al 100% dalla stessa MailUp (per i dettagli clicca qui). Il titolo, a seguito delle notizie, ha corso più della media a Piazza Affari (per tutti i dettagli e la nostra analisi tecnica clicca qui).

