Generali, Fila, Retelit, Saipem... Ecco gli "Affari a Piazza Affari"

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, si metteranno in luce in Borsa.

Banca Generali ha acquistato il 100% di Nextam Partners, boutique finanziaria attiva dal 2001. Il gruppo si rafforza quindi nel private banking ampliando la gamma dei servizi offerti e le proprie competenze distintive nell'asset management e nell' advisory.

Banca Sistema ha ricevuto giudizi positivi da tre broker. Banca Imi ha iniziato la copertura sul titolo con il giudizio Buy e con target price a 3 euro. Banca Akros Esn ha assegnato il giudizio ACCUMULATE, con target price a 2,30 euro. Kepler Cheuvreux ha attribuito un Buy, con un target price pari a 2,7 euro.

Fila potrebbe offrire interessanti prospettive. Il quotidiano MF ha dedicato un articolo ad uno studio di Banca Imi, nel quale si sottolinea come alcune piccole medie imprese siano sottovalutate dal mercato. La ricerca mette in risalto alcuni titoli, che sono "particolarmente interessanti per la loro posizione di leadership", fra i quali appunto Fila.

Retelit, ha stipulato un accordo con un importante operatore Ott (over the top), che prevede la fornitura di connettività ad altissima velocità. Tale connettività, che è stata disegnata per sostenere la crescita dei volumi online dell'Ott, garantisce la diversificazione dei percorsi di rete e la continuità del servizio trasmissivo.

Saipem sotto i riflettori. Equita e Banca IMI hanno rafforzato il giudizio Buy alzando il target price rispettivamente a 5,1 euro (da 5 euro) e a 5,90 euro (da 5 euro). Per quanto riguarda i broker esteri Raymond James ha alzato la raccomandazione a Market Perform da Underperform. SocGen ha rafforzato il giudizio Buy, ritoccando il target price a 5,50 euro da 5,46 euro.