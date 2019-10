Gli affari della settimana in Borsa? Attenzione a Tps, Ubi Banca e Coima Res

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Tamburi Investment Partners è un investment e merchant bank indipendente e diversificata. Equita Sim ha alzato il giudizio sul titolo a Buy da Hold, portando il target price a 7,10 euro dai 6,50 euro precedenti. Gli analisti della Sim milanese mettono in evidenza l'ottima performance fondamentale e borsistica delle principali partecipate quotate ricomprese nel portafoglio, e cresciute mediamente del 34%. Clicca qui per approfondire

Ubi Banca sotto i riflettori. Nell'ambito di un inevitabile processo di consolidamento bancario, Ubi dovrà esaminare tutte le opzioni di M&A, come quella relativa a Mps, Bper e Banco Bpm. Lo ha detto Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, primo azionista della banca con una quota del 5,9%. Notizia disponibile agli abbonati websim

Aedes Siiq, operatore attivo negli investimenti immobiliari, ha ottenuto i permessi di costruire per il progetto di sviluppo Com - Caselle Open Mall, che rappresenta un perno fondamentale del piano Industriale 2019-2024. Il processo di commercializzazione degli spazi, avviato dalla scorsa primavera, ha riportato accordi sottoscritti per il 20% della superficie totale e un altro 50% è in corso di negoziazione. Clicca qui per approfondire

Coima Res, compagnia di investimento immobiliare, ha acquisito due immobili ad uso ufficio a Milano, interamente locati, dal valore complessivo di 158 milioni di euro e con un rendimento netto medio del 5%. Si tratta degli immobili che ospitano la sede di Microsoft a Milano Porta Nuova, del valore di 97,5 milioni di euro, e la sede Philips a Milano Bicocca, del valore di 60,5 milioni di euro. Clicca qui per approfondire.

Tps, leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico, ha perfezionato l'acquisizione dell’intero capitale sociale di E.M.T.B. Engineering Machinery Tooling Bolzano. EMTB opera nell’ambito della progettazione e ingegneria per i settori industriali meccanica, difesa e impianti di trasporto a fune. La società impiega 32 dipendenti e nel 2018 ha registrato ricavi per 3,2 milioni di euro con un Ebitda pari ad 574mila euro. Clicca qui per approfondire