Mediaset, Amplifon, Campari, Digitouch e... Affari a Piazza Affari

I cinque titoli “lombardi” della settimana

1) Mediaset dice addio ai diritti TV sulla Champions League. Sky si è aggiudicata i diritti della massima competizione Uefa e dell’Europa League per il triennio 2018-2021, con un’offerta annua complessiva di circa 270 milioni di euro. Con un comunicato Mediaset ha reso noto di aver partecipato all’asta presentando un’offerta più alta di quella presentata nella precedente asta di tre anni fa (vincente, fra 230- 240 milioni di euro) e ha dichiarato che parteciperà in modo competitivo alla prossima gara della Serie A. Questa settimana il titolo del Biscione è in leggero rosso di circa l’1%.

2) Importante riassetto nel capitale di Amplifon. Attraverso una procedura di collocamento presso investitori istituzionali, il 4% del capitale è stato venduto dagli azionisti Tamburi Investment Partners (che ha ceduto 3,5 milioni di azioni, pari all'1,55% del capitale) e dalla holding Ampliter, socio di maggioranza di Amplifon, che ha venduto 5,5 milioni di azioni, pari al 2,43% del capitale. Inoltre, è stato siglato un accordo che prevede l’ingresso di TIP nel capitale sociale di Ampliter mediante l’acquisto da Amplifon di quote per un importo di 50 milioni di euro.

3) Campari prosegue la sua uscita dal settore del vino fermo. La società sestese ha annunciato di aver siglato un accordo per la cessione dei vini francesi Château de Sancerre a Maison Ackerman per 20,5 milioni di euro, con una valutazione superiore alle medie di settore. Il business ceduto comprende i vini Sancerre, gli immobili, i vigneti, il magazzino, gli impianti per la vinificazione e la produzione. L’operazione ha un impatto molto limitato per i conti di Campari e il management aveva già segnalato la sua intenzione di disinvestire dal business dei vini fermi.

4) Da diverse settimane continua ormai il rally in Borsa di Falck Renewables, che scambia ormai nei pressi dei massimi da inizio 2015 (per tutti i dettagli e la nostra analisi tecnica clicca qui). Le ultime sedute sono state sostenute anche dalla notizia di un accordo con Kemperman& Partners Projecten, consolidato sviluppatore locale di Dronten, la società italiana è ufficialmente attiva nei Paesi Bassi, mercato dove l’attenzione per i temi ambientali è molto alta. L’accordo prevede come prima iniziativa il co-sviluppo di una pipeline iniziale della capacità produttiva di circa 150 MW (qui tutti i dettagli).

5) Il gruppo Digitouch, specialista milanese del digital advertising, amplia la sua offerta commerciale sui Big Data. La controllata Audiens ha annunciato il lancio di una nuova soluzione proprietaria di gestione dati rivolta alle aziende di tutti i settori che desiderano pianificare campagne a performance. In dettaglio la piattaforma consente alle aziende di unificare i dati comportamentali dei clienti online ai dati del CRM, per migliorare le performance delle proprie campagne digitali (qui tutti i dettagli). Las strategia del gruppo prevede come punto di forza proprio l’offerta di servizi innovativi legati ai big data (per la nostra analisi fondamentale del titolo clicca qui).

