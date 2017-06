Mediaset, Campari, Falck Renewables e... Affari a Piazza Affari

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le cinque azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato:



I cinque titoli “lombardi” della settimana

2) Secondo la stampa internazionale Campari starebbe considerando la cessione dei brand di liquori Carolans e Irish Mist, i quali erano stati acquistati nel 2010 (insieme al marchio Frangelico) per circa 129 milioni di euro. Le vendite dei due marchi hanno pesato per circa il 2% del fatturato di Campari, con un contributo in termini di margini meno che proporzionale. L'incasso da un’eventuale cessione potrebbe aggirarsi fra 50-100mn permettendo di ridurre la posizione finanziaria netta di gruppo dagli 1,2 miliardi a fine 2016.

3) TXT e-Solutions diversifica nella realtà aumentata. Il CdA della società ha costituito una nuova divisione, denominata TXT Sense. Questa svilupperà e venderà soluzioni innovative di realtà aumentata I settori di interesse ai quali si rivolgerà TXT Sense comprendono il Lusso e Fashion, la manifattura avanzata, l’industria medicale, il retail specializzato, la pubblicità ed i media (qui tutte le informazioni). Il titolo continua il suo rialzo sostenuto ed è recentemente arrivato ai massimi dal 2002 (per la nostra analisi tecnica clicca qui).

4) Rifinanziamento di parte del debito per Falck Renewables. Attraverso la sua controllata Geopower Sardegna, il gruppo ha rinegoziato il contratto di finanziamento in Project Financing per un totale di 195 milioni di euro. Il rifinanziamento, con scadenza nel 2027, genererà un risparmio sulla durata del prestito di circa 5,6 milioni di euro ed è stato sottoscritto con un pool di 12 banche. Geopower Sardegna opera il parco eolico situato nei comuni di Buddusò e Alà dei Sardi in provincia di Olbia/Tempio Pausania, da 138 MW. In esercizio dal 2011, genera circa 330 GWh di energia elettrica “green”, con un risparmio di emissioni di anidride carbonica pari a circa 180.000 tonnellate l’anno (per tutti i dettagli clicca qui).

5) Mc-Link si rafforza a Milano. La società di telecomunicazioni ha annunciato di aver sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di trasmissione dati, rete privata virtuale, sicurezza, telefonia e accesso ad Internet con un primario lombardo gruppo di strutture sanitarie. I servizi di telecomunicazione forniti rilegheranno a velocità comprese tra 8 e 200 Mbit/s 25 sedi del gruppo, la maggioranza delle quali sono localizzate nel centro e sud della Penisola (qui tutti i dettagli).

