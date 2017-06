Mediaset, Ubi Banca, Retelit e... Affari a Piazza Affari

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le cinque azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato:



I cinque titoli “lombardi” della settimana

1) Buyback in arrivo per Mediaset. All’assemblea degli azionisti di ieri è stato approvato il piano di riacquisto della azioni con il meccanismo del “whitewash”, che ha ottenuto il voto favorevole del 94% degli azionisti di minoranza e senza la presenza di Vivendi. Lo scontro con i francesi prosegue nel frattempo senza esclusione di colpi. Durante l’assemblea Fedele Confalonieri e l’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi hanno usato parole dure nei confronti di Vivendi e reso noto come l’8 giugno scorso Mediaset e Fininvest abbiano nuovamente citato in giudizio Vivendi per violazione contrattuale, concorrenza sleale e violazione della legge sul pluralismo televisivo. Piersilvio Berlusconi ha ribadito la volontà di ottenere l’esecuzione del contratto di vendita di Mediaset Premium a Vivendi. Sulla notizia del buyback il titolo ha accelerato, chiudendo in rialzo del 2,5% circa.

2) A ruba l’aumento di capitale di UBI Banca. Il gruppo bancario lombardo ha annunciato che la ricapitalizzazione da 400 milioni di euro è stata quasi interamente sottoscritta: il 99,31% dell’offerta è stato collocato, e i pochi diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 30 giugno 2017. L’aumento di capitale si è reso necessario per mantenere alti i livelli di solidità patrimoniale dopo l’acquisto a un euro delle tre Good Banks (CariChieti, Banca Etruria e Banca Marche). Ubi dovrebbe chiudere il 2017 con un Cet1 Ratio di poco inferiore al 12%, un livello che dovrebbe gradualmente salire oltre il 12% grazie ai benefici fiscali ed alle tasse differite che le tre banche acquisite hanno portato in dote.

3) È arrivato alla commercializzazione il cavo sottomarino AAE-1, promosso da un consorzio di società di cui fa parte anche la TLC milanese Retelit. L’infrastruttura si estende da Marsiglia e Bari fino all’Estremo Oriente e la sua posa è stata completata fino al Vietnam, con una lunghezza complessiva del cavo è di 25 mila chilometri (qui tutti i dettagli sulla notizia). Nonostante la notizia positiva, che ha fatto rimbalzare il titolo nella giornata di martedì, in Borsa Retelit continua un percorso di consolidamento dopo il rally degli scorsi mesi (qui la nostra analisi tecnica del titolo).

4) Secondo indiscrezioni di stampa, Prelios è pronta a cambiare padrone. L’offerta decisiva sarebbe arrivata dalla conglomerata cinese CeFC, attiva nei settori dell’energia, della finanza, del banking e delle infrastrutture. Le prime voci parlano di una possibile Opa con un premio del 20-25% rispetto all’attuale prezzo azionario (per i dettagli clicca qui). Nelle ore seguenti è arrivata la risposta dei maggiori azionisti di Prelios, che hanno definito le indiscrezioni circolate come ‘inesatte’, senza però smentire che siano in corso trattative (qui tutti i dettagli). Il titolo sta vivendo sedute nervose. Ieri a lungo sospesa, ha chiuso con un rialzo del 15%. Oggi sono iniziate le prese di profitto (qui la nostra analisi tecnica).

5) Shopping per la internet company milanese Axélero. È stata infatti conclusa un’intesa per l’acquisizione di Atex, gruppo internazionale che vanta un portafoglio di circa 200 clienti tra i più prestigiosi gruppi editoriali presenti in Europa, Nordamerica, Medio Oriente e Asia. Il gruppo Atex ha chiuso il 2016 con un fatturato consolidato di 19 milioni di euro e un’Ebitda di 1,7 milioni di euro, oltre ad avere una posizione finanziaria positiva, con circa 2 milioni di euro di liquidità (per tutti i dettagli clicca qui).

