Mediobanca, Campari, Digital Bros e Digital Magic. Affari a Piazza Affari

1) È tempo di bilanci per le aziende italiane e negli ultimi giorni tre istituzioni finanziarie con il quartier generale a Milano hanno diffuso i dati contabili. Mediobanca, che ha presentato i risultati dei primi sei mesi del suo anno fiscale 2016-17: ha riportato risultati superiori alle stime degli analisti, con ricavi totali a 546 milioni di euro e utili a 147 milioni, contro stime rispettivamente di 525 milioni e 107 milioni. Unicredit, ha invece chiuso il suo 2016 con un rosso “record” di 11,8 miliardi di euro, dovuti in gran parte a 13,1 miliardi di oneri non ricorrenti. I dati erano già conosciuti, anticipati in occasione dell’annuncio dell’aumento di capitale da 13 miliardi attualmente in corso e perciò non hanno provocato scossoni al titolo. Infine Banca Sistema, istituto specializzato nel factoring, ha chiuso il 2016 con un utile netto di 26,4 milioni di euro (+11%) e margini d’interesse e intermediazione in crescita (qui tutti i dettagli su Banca Sistema). Il titolo ha reagito con un rialzo alla notizia, estendendo i rialzi da inizio anno.

2) Attraverso la sua controllata Credit Management Group, Cerved Information Solutions ha sottoscritto con Barclays Bank una lettera di intenti per l’affidamento in esclusiva dei servizi di gestione del portafoglio di mutui di Barclays, per un valore di circa 12 miliardi di euro, a partire dal terzo trimestre 2017. L'operazione permetterà a Cerved di rafforzare la propria posizione anche nella gestione dei crediti in bonis. Dopo la notizia il titolo ha messo a segno un buon rialzo, avvicinandosi ai suoi massimi storici.

3) Al di fuori dell’ambito finanziario, l’azienda simbolo di Sesto San Giovanni, Campari, ha portato a termine l’acquisizione di Bulldog Gin per 54,1 milioni di euro, comprensivi delle passività assunte. Campari distribuiva già Bulldog Gin dal 2014, grazie ad un accordo fino al 2019 che prevedeva anche un'opzione di acquisto del marchio nel 2020. L’accordo è stato però rinegoziato e la società di Sesto acquisirà così la piena proprietà del marchio entro metà febbraio.

4) Digital Bros, unico player italiano di livello internazionale nella produzione e distribuzione di videogiochi, ha firmato con la svedese StarBreeze AB un accordo per la distribuzione retail su console di ‘Dead by Daylight’. L’intesa prevede il co-publishing e la suddivisione dei ricavi proveniente dal titolo, già stato lanciato su PC, dove ha venduto attraverso la piattaforma Steam oltre 1,8 milioni di copie. Nell’accordo è previsto il pagamento di una royalty minima garantita di 2,5 milioni di dollari e riguarda tutto il mercato mondiale ad eccezione dei paesi nordici e dell’Asia (qui tutti i dettagli sul deal).

5) Si prepara per l’aumento di capitale in partenza lunedì prossimo Digital Magics, il business incubator milanese. La ricapitalizzazione si chiuderà il 3 marzo 2017 e comporta l’emissione di 1,2 milioni di nuovi titoli, per un controvalore complessivo di 4,97 milioni di euro. Tra i maggiori azionisti, Tamburi Investment Partners si è impegnata a sottoscrivere l’aumento di capitale e a valutare l’esercizio dei diritti sull’eventuale inoptato (per tutti i dettagli clicca qui).

