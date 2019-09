Moncler e MailUp tra i titoli della settimana. Cos'altro si muove in Borsa?

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

CleanBnB opera nel settore degli affitti brevi ed è presente in 42 città italiane. La società offre ai proprietari degli appartamenti la possibilità di locarli per un breve periodo. CleanBnB si occupa della gestione degli immobili durante tutta la durata del contratto. Francesco Zorgno, amministratore delegato, è stato ospite de Le Fonti.TV, nell’ambito della rubrica Analisi Fondamentale by Websim.it, che va in onda ogni mercoledì alle 12.30. Clicca qui per vedere il video

Falck Renewables, gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha stipulato un accordo con Holaluz, fornitore di energia verde con oltre 201mila clienti in Spagna. Il contratto avrà una durata di sette anni. Si tratta di un accordo di lungo periodo, peculiare nel suo genere, in quanto non ricorre a sovvenzioni o sostegni pubblici. Per approfondire clicca qui

Moncler. Il Sole24Ore ha dedicato un articolo di approfondimento alla società, nel quale si legge che, nonostante la guerra dei dazi con gli USA, il business in Cina non dovrebbe subire rallentamenti. Per il 2019, l’obiettivo è di aprire 15 punti vendita monomarca e di arrivare a 70 punti vendita all’ingrosso. Infine, Moncler definisce realistiche le previsioni di consensus per il 2019, che puntano a un fatturato pari a 1,637 miliardi e a un Ebitda rettificato pari a 581 milioni. Notizia disponibile agli ABBONATI WEBSIM

MailUp è un gruppo attivo nel campo del marketing technology. Nel 2018 in Italia sono stati inviati 4,2 miliardi di SMS, +6% su base annua. Gli SMS sono spesso utilizzati dalle aziende per espandere il business. MailUp mette a disposizione una piattaforma di marketing per inviare mail, sms e altri messaggi in maniera massiva ma selezionando il target di utenti. Per approfondire clicca qui

Aedes Siiq è un operatore attivo negli investimenti immobiliari. L’assemblea straordinaria ha approvato la proposta di aumento di capitale, che servirà a finanziare gli investimenti previsti nel piano industriale 2019-2024. La società Augusto, azionista di controllo di Aedes, si è impegnata a sottoscrivere la quota di propria pertinenza, pari al 51,1%. Per approfondire clicca qui