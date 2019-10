Mondadori, Unicredit e Banco BPM tra i titoli da tenere d'occhio in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Mondadori ha ricevuto un'offerta vincolante per cinque periodici da parte del gruppo editoriale La Verità. L'offerta, che riguarda i magazine Confidenze, Cucina Moderna, Sale&Pepe, Starbene e Tustyle, è valida fino a 31 dicembre 2019 e prevede la costituzione di una newco partecipata al 75% da La Verità e al 25% da Mondadori.

Banco BPM sotto i riflettori. Deutsche Bank ha rafforzato la raccomandazione Buy ritoccando il target price a 2,50 euro da 2,30 euro precedente. Il consenso Bloomberg registra 7 Buy, 9 Neutral, 0 Sell. Target medio 2,27 euro.

Unicredit cederà 6 miliardi di sofferenze con le garanzie statali. La transazione è composta da crediti garantiti per il 64% e non garantiti per il 36%, erogati a privati. I crediti garantiti hanno come collaterale per il 90,2% immobili residenziali e per il 9,8% immobili commerciali, terreni e altri tipi di proprietà.

Kolinpharma, società attiva nell’ambito della nutraceutica, ha ricevuto un giudizio positivo da EnVent, che ha confermato la raccomandazione Outperform, e portato il target price a 13,61 euro, dai 8,73 euro precedenti. L’upside, ovvero il potenziale di crescita del titolo rispetto alla quotazione, si attesta al 36%.

La valutazione positiva si basa sugli ultimi dati semestrali.

CleanBnB, società che si occupa della gestione degli affitti brevi, parte con Hospitality News, un nuovo programma di appuntamenti che si svolgeranno nelle principali città italiane, con il fine di presentare e discutere le ultime tendenze del settore. Nei primi nove mesi del 2019, CleanBnB, specifica il presidente e fondatore Francesco Zorgno, ha gestito 18.603 soggiorni, con una crescita del 136% rispetto al 2018.