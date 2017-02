Pirelli, Banca Mediolanum, Fiera Milano e Digitouch. Affari a Piazza Affari

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le cinque azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato:



I cinque titoli “lombardi” della settimana

1) Un nome storico dell’industria lombarda è pronto a tornare a Piazza Affari. Si tratta di Pirelli, il cui settore Consumer dovrebbe essere quotato sul listino di Borsa Italiana entro i primi sei mesi del 2018. A dirlo è stato Marco Tronchetti Provera, vice-presidente esecutivo e Ceo del gruppo, che nel 2015 è stato rilevato e de-listato da una holding guidata dalla multinazionale cinese ChemChina.

2) Crollo a Piazza Affari per Banca Mediolanum, le cui azioni sono arrivate a perdere martedì oltre il 6% dopo la pubblicazione dei risultati 2016, giudicati insoddisfacenti dagli investitori. L’utile netto, sceso del 10% a 393,5 milioni di euro, è stato comunque superiore alle aspettative del mercato, così come il dividendo proposto: 0,4 euro per azione, rispetto a stime di 0,33 euro. Ad aver condizionato negativamente gli investitori sembrano essere state le proiezioni per gli anni futuri fornite dall’ad Massimo Doris, che prevede meno raccolta nel 2017 rispetto al 2016 e utili in flessione nel 2018 per la debolezza dei ricavi sia da interessi che da commissioni.

3) Uscita dalla Cina per Fiera Milano. L'azienda che gestisce il polo fieristico meneghino, il primo d’Italia, ha firmato un contratto per la cessione della partecipazione del 75% che deteneva nella cinese Worldex Fiera Milano Exhibitions con sede a Guangzhou. A rilevare la quota è stata SingEx Exhibitions, primario operatore nel settore fieristico di Singapore (qui tutti i dettagli sul deal). Secondo quanto riferito dalla società in una nota, la cessione serve a "concentrare la presenza nel Paese nell’ambito della joint venture con il partner tedesco Deutsche Messe".

4) Ristoranti.it, il nuovo servizio della Internet Company milanese axélero, in poco più di due mesi di attività è già arrivato ad un giro d’affari di 1 milione di euro. Si tratta di un servizio B2B, rivolto ai ristoratori indipendenti e sviluppato da axéleroLab, divisione del gruppo dedicata all’innovazione e allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi (qui tutti i dettagli sulla notizia). Negli ultimi mesi il titolo ha visto un vero rally, passando dai 2,5 euro di dicembre ai quasi 4 euro degli ultimi giorni (qui la nostra analisi tecnica).

5) La piattaforma di data management Audiens, parte del gruppo milanese Digitouch, ha stretto un accordo con The Trade Desk, una delle principali piattaforme per la fornitura dei propri dati cross-device, demografici e comportamentali. L’accordo segue le collaborazioni già strette da Audiens con Adform, AppNexus, DoubleClick e Adobe (qui tutti i dettagli sull’accordo).

