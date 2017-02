Prelios, Banco Bpm, Coima Res e Mondadori. Affari a Piazza Affari

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le cinque azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato:



1) Altro round di bilanci per le banche lombarde. Banco Bpm ha comunicato i risultati del 2016, che vedono ancora la separazione tra Bpm e Banco Popolare. L’aggregato dei due istituti ha visto perdite per 1,6 miliardi di euro, in gran parte dovute alle rettifiche e all’aumento delle coperture sui crediti deteriorati. Secondo indiscrezioni, la nuova terza banca italiana avrebbe intenzione di gestire al suo interno gli Npl, in particolare quelli sostenuti da garanzie reali, rinunciando a ipotetiche cessioni. La settimana ha visto anche il bilancio di Ubi Banca, che ha perso 830 milioni di euro, in gran parte dovuti all’anticipo dell’aumento delle coperture al 2016, previsto dal nuovo piano industriale.

2) Gli occhi del mercato continuano ad essere puntati su Mondadori. Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, ha rafforzato il suo controllo sull’editore di Segrate aumentando la sua partecipazione nel capitale dal 51,4% al 53,3%. La stampa riporta come riporta che Fininvest avrebbe investito circa 10,5 milioni di euro nell'operazione e il prezzo medio sarebbe stato di 1,38 euro per azione. I giornali continuano inoltre a riportare indiscrezioni sul piano industriale triennale al 2020 che dovrebbe essere presentato insieme al bilancio 2016 (a questo link tutte le ipotesi sul piano industriale, insieme alle valutazione dei nostri analisti).

3) Lunedì 20 febbraio, Franco Moscetti, amministratore delegato del gruppo Il Sole 24 Ore, dovrebbe presentare al consiglio di amministrazione della società il piano di risanamento del gruppo. Secondo il piano Moscetti prevede una revisione del formato del quotidiano (riduzione delle dimensioni, con un numero fisso e minore di pagine) che dovrebbe portare a risparmi sui costi della carta e di distribuzione. Sul fronte editoriale dovrebbero essere ridotti i contenuti politico-generalisti. Gli esuberi di giornalisti dovrebbero essere 37 su 230, per risparmi intorno a 10 milioni di euro. Non ci sarebbe l’intenzione di cedere asset e Confindustria sarebbe disposta a diluirsi fino al 51%, con l’ingresso di nuovi soci tramite un aumento di capitale.

4) Prelios, nell'ambito dell'annunciata operazione di valorizzazione delle attività tedesche e di gestione del risparmio, sta cercando un partner per la sua Sgr. Fonti interne riportate dalle agenzie di stampa sottolineano che l'obiettivo è quello di far crescere le masse in gestione in vista di una concentrazione del settore. Si avranno però certezze solo con le nuove linee guida per il triennio 2017-2019, che verranno presentate entro i primi mesi del 2017. Il titolo in Borsa si sta comportando molto bene (clicca qui per la nostra analisi tecnica).

5) L’unica società di investimento immobiliare quotata (Siiq) italiana, la milanese Coima Res, ha approvato i suoi conti per il 2016 e anticipato la distribuzione del dividendo dati i buoni risultati di bilancio. I ricavi lordi sono passati da 7,7 a 16,6 milioni di euro, mentre l’utile si è attestato a 12,1 milioni (qui tutti i dettagli su bilancio e dividendo). Grande crescita anche per gli investimenti pari a 376,2 milioni (+269% su base annua) che hanno portato il portafoglio complessivo a 526,2 milioni di euro. Il Ceo di Coima, Manfredi Catella, ha in seguito dichiarato che la società ha ancora risorse per 100 milioni da destinare agli investimenti (qui le parole di Catella). Il titolo, dopo la notizia, ha continuato il suo trend rialzista avviato con l’inizio del 2017 (qui la nostra analisi tecnica).

