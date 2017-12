Prysmian, Creval, Pomi, Safe Bag e... Affari a Piazza Affari

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le cinque azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato:



1) È ufficiale: la multinazionale milanese dei cavi, Prysmian, acquisirà il suo principale concorrente USA, General Cable. L’accordo prevede un prezzo di 30 dollari per azione, in contanti, ovvero un valore di General Cable di 3 miliardi dollari inclusi debito e altre passività. La definizione dell'operazione è prevista nel terzo trimestre 2018. Il Gruppo combinato avrebbe fatturato di oltre 11 miliardi euro, con un Ebitda rettificato di circa 930 milioni euro, posizionandosi al top mondiale nel suo settore. Oltre al costo dell’operazione, Prysmian stima oneri straordinari da integrazione per circa 220 milioni euro e per far fronte all’onere dell’operazione, la ex Pirelli Cavi sta valutando un possibile aumento di capitale o operazioni simili per massimi 500 milioni euro. Il titolo ha reagito male a questa eventualità scivolando in Borsa fino a perdere il 4,5% il giorno dell’annuncio.

2) Un’altra tegola si abbatte sul Credito Valtellinese. Dopo l’annuncio da parte dell’ex-istituto popolare dell’aumento di capitale da 700 milioni di euro, finalizzato ad accelerare la pulizia del proprio bilancio attraverso la cessione di circa 2,1 miliardi di sofferenze, è arrivata la stangata dell’agenzia di rating Fitch. Gli analisti hanno tagliato il rating a lungo termine (IDR) dell’istituto ex-popolare a B- dal precedente BB-. Per il viability rating la riduzione è stata la stessa: da bb- a b-. I giudizi sono inoltre stati posti sotto osservazione "per evoluzioni". Il downgrade è dovuto secondo Fitch proprio alle minori prospettive di redditività del Creval per le massicce svalutazioni di NPL che peseranno sul conto economico. Da inizio anno il titolo si è letteralmente disintegrato, perdendo oltre il 70% del valore.

3) La sestese Falck Renewables punta dritta agli Stati Uniti. La società attiva nelle energie rinnovabili ha infatti perfezionato l’accordo annunciato nelle scorse settimane con Recurrent Energy LLC, controllata di Canadian Solar Inc., per l’acquisto del 99% del progetto fotovoltaico 92-MW/71 MWac IS-42 nel North Carolina. L’esborso complessivo per Falck è di circa 43 milioni di dollari, interamente autofinanziato (qui tutti i dettagli).

4) Nuova acquisizione per Bomi, società lombarda leader nel settore della logistica biomedicale. L’azienda di Valprio d’Adda ha concluso un accordo vincolante finalizzato all’acquisizione del 100% del capitale sociale di De Salute S.r.l., società attiva nel settore della logistica e dei servizi per il settore farmaceutico (biotech e generici) sita a Soresina (Cremona). De Salute, fondata nel 1999, è specializzata nella logistica di prodotti biotech, farmaceutici e di tecnologie per la Salute (per i dettagli clicca qui). Il titolo, che aveva stabilito i massimi storici negli ultimi mesi, ha ritracciato nelle scorse settimane, ma appena sotto i 3 euro sembra aver trovato un supporto per rimbalzare (qui la nostra analisi tecnica del titolo).

5) La varesina Safe Bag arriva anche in Perù. La società leader nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha vinto la gara per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale di Lima “Jorge Chavèz”. Il contratto prevede l’inizio delle attività in 4 aree dove saranno attivati 4 punti vendita a partire da febbraio 2018 e per una durata minima di 5 anni (per i dettagli clicca qui). Nel 2018 Safe Bag potrà approfittare del traffico aereo, che secondo le stime della IATA dovrebbe toccare i massimi storici (qui tutti i dettagli). Quest’anno il titolo è il miglior performer di Piazza Affari, con uno strepitoso rialzo del 470% (per la nostra analisi tecnica clicca qui).

