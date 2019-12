Su cosa puntare in Borsa questa settimana? Banche e non solo. Ecco perché

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, ha concluso un contratto con Arpa Lombardia del valore di 2,1 milioni di euro. La società si occuperà dei servizi di Private Cloud per i sistemi informativi di monitoraggio ambientale, di managed hybrid cloud, sicurezza e business continuity.

Banca Sistema, istituto specializzato nel factoring relativo ai crediti con la pubblica amministrazione, sarà affiancata da alcune fondazioni bancarie nell'acquisizione del Ramo d'azienda credito su pegno di Intesa Sanpalo, già annunciata al mercato. In base agli accordi, le fondazioni acquisteranno, in misura diversa fra loro, il 25% del capitale sociale di ProntoPegno, la controllata di Banca Sistema che opera nel settore del credito su pegno.

Unicredit ha ricevuto l'ennesima promozione da parte degli analisti. Questa volta si tratta di Banca Akros, che ha alzato il target price da 13,80 a 14,40 euro, rafforzando il giudizio Accumulate (incrementare le posizioni). Il piano 2020-23, varato di recente, vede la restituzione agli azionisti di 8 miliardi di euro tra dividendi in contanti (6 miliardi), un buyback (2 miliardi), la riduzione della forza lavoro di 8.000 unità e la chiusura di 500 filiali.

Azimut sotto i riflettori. ll presidente Pietro Giuliani ha illustrato gli obiettivi della società, che potrebbe valutare potenziali acquisizioni all'estero, anche di importo rilevante. Fra i territori di interesse figurano gli Stati Uniti, mentre viene esclusa l'Italia. Il potenziale per acquisizioni arriva a 3 miliardi di euro, e potrebbe coinvolgere anche partner tra i private equity.

EdiliziAcrobatica, la prima società quotata del settore dell'edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, ha terminato il periodo fra gennaio e novembre 2019 con vendite pari a 50,3 milioni, in crescita del 25% su base annua. In dettaglio, le vendite dei punti diretti sono state pari a 37,21 milioni, +33% anno su anno. Nel solo mese di novembre, hanno raggiunto 3,7 milioni, +11%.