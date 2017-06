Ubi Banca, RCS MediaGroup, Bomi, Retelit, Safe Bag. Affari a Piazza Affari

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le cinque azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato:



Tutte le news e i titoli caldi su websimaction.it

I cinque titoli “lombardi” della settimana

1) È finalmente in rampa di lancio l’aumento di capitale di Ubi Banca. La ricapitalizzazione da 400 milioni di euro servirà a mantenere i livelli di solidità patrimoniale dopo ha esercitato ieri la delega per l’aumento di capitale da 400 milioni al servizio dell’acquisizione delle tre ‘good banks’: Banca Popolare dell’Etruria, Carichieti e Banca Marche. La data di partenza dell’ aumento di capitale sarà lunedì 12 giugno e le nuove azioni saranno offerte in opzione a sconto del 26%. I diritti saranno negoziabili fino al 21 giugno ed esercitabili fino al 27 giugno.

2) Circolano diversi ipotesi sulle future mosse di RCS MediaGroup. Prima sono circolate indiscrezioni, prontamente smentite dal management della società su un possibile rilancio del progetto di un canale TV a marchio Gazzetta dello Sport, già tentato senza successo negli scorsi anni. Inoltre, nel contesto delle trattative con le banche per la rinegoziazione del debito, il gruppo editoriale starebbe valutando la possibilità di emettere un’obbligazione.

3) Bomi, società di Vaprio d’Adda leader nel settore della logistica biomedicale ha venduto il 100% del capitale della sua controllata Osala S.A., con sede a Panama. La società panamense, acquisita poco più di un anno fa, rimarrà legata a Bomi con un accordo di licenza di utilizzo del marchio, allo stesso tempo avvalendosi del know-how locale dei nuovi investitori. L’operazione prevede un controvalore totale di circa 600mila dollari. Dopo il rally che lo ha portato da inizio anno a guadagnare oltre il 50%, negli ultimi giorni il titolo sta consolidando i guadagni.

4) Negli ultimi giorni è circolata l'indiscrezione secondo cui Retelit, azienda di TLC con sede a Milano, starebbe cercando un'alleanza con un fondo di private equity per fare un’offerta per Infracom, società di tlc che il gruppo Abertis intende vendere. Entro metà giugno dovranno essere depositate le offerte vincolanti.Infracom genera circa 100 milioni di euro di fatturato annuo e 25 milioni di Ebitda. La società ha due elementi di interesse: oltre 9mila km di rete a banda larga e i servizi dei data center. Negli ultimi anni Retelit è stato uno dei titoli più brillanti e viaggia nei pressi dei massimi dal 2007 (per tutti i dettagli e la nostra analisi tecnica clicca qui).

5) La varesina Safe Bag, azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha comunicato gli obiettivi del piano industriale al 2020. Il gruppo prevede a fine piano un fatturato complessivo di 49,6 milioni di euro. Nel 2017 è previsto un dividendo straordinario di 1 milione di euro, mentre la politica di dividendi prevista sarebbe del 35% dell’utile per l’intera durata del piano. Pochi giorni prima Safe Bag aveva siglato un accordo commerciale con il primo handler italiano, che fornisce servizi di assistenza a terra a passeggeri e velivoli presso alcuni dei maggiori scali aeroportuali del nostro Paese (qui tutti i dettagli).